الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية شمال قضاء القائم لإحكام السيطرة على الحدود مع سوريا

أطلقت قوات الحشد الشعبي عملية أمنية في مناطق شمال قضاء القائم باتجاه صحراء الجزيرة في الموصل، وذلك بهدف تجفيف منابع الإرهاب وإحكام السيطرة على الحدود العراقية – السورية.

ولفت قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح إلى أن القوات انطلقت بعملية أمنية من 3 محاور رئيسة وبأربعة ألوية من القيادة هي 13-17-18-19 من الحشد، إضافة لفوج درع القائم والحشد في محافظة الأنبار وبإسناد مديريات هيئة الحشد. وأوضح مصلح أن العملية تستهدف المناطق الرخوة أمنياً بالاشتراك مع الجيش العراقي وبإسناد من طيران الجيش.

وأشار إلى أن العملية تعد من العمليات الأمنية الكبرى التي يقوم بها الحشد منذ عمليات الانتصار على فلول داعش الإرهابي بهدف استتباب الأمن وتجفيف منابع الإرهاب وإحكام السيطرة على الحدود العراقية - السورية.

في السياق، ذكرت صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا الروسية، أن العراق يقوم ببناء جدار على الحدود مع سوريا لمنع مسلحي تنظيم داعش من دخول البلاد من سوريا.

وأوضحت أن محاولات بذلت لبناء مثل هذا الجدار من قبل، مشيرة إلى أنه في عام 2018، وردت أنباء عن قيام قوات الأمن العراقية بإقامة سياج من الأسلاك الشائكة في محافظة الأنبار عند ملتقى الحدود مع الأردن وسوريا، مشيرة إلى أن قائد قوات حرس الحدود العراقية لفت الانتباه إلى ضرورة حماية كامل الحدود مع سورية من أي تهديد أمني.

المصدر:يونيوز