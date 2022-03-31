أبو فاعور يلتقي جعجع: تقدّم نحو الإنجاز الكامل على مستوى جبل لبنان

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في معراب، عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور، موفداً من رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

وأعلن أبو فاعور، عقب اللقاء الذي استغرق ساعة من الوقت، أنّ "الأمور تتقدّم على مستوى جبل لبنان في العلاقة والتنسيق بين الحزبين وأطراف أُخرى، والأُمور باتت قاب قوسين أو أدنى، من الإنجاز الكامل، أما بقية المناطق فلها اعتباراتها التي تناقش بحيثياتها الخاصة"، في إشارة إلى اللوائح الانتخابية.

وقال إنّ "المعركة الانتخابية المقبلة لها أساس سياسي مشترك، تحديداً في بناء الدولة، على أهمية الدفع لهذا المشروع على حساب أيّ أفكار أو مشاريع أُخرى".

ووضع أبو فاعور الزيارة في سياق "التنسيق الدائم بين القوات والاشتراكي"، معتبراً أنّه "تنسيق سياسي وليس فقط انتخابي يقوم على أساس صلب، وفق المصالحة التاريخية في الجبل، يوم زار الرجل الكبير البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير المختارة"، مؤكّداً أنّ "تلك المصالحة نتمسك بها اليوم أكثر من أي وقت مضى".

المصدر:يونيوز