النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۱مشاهدات
‍ پ

أبو فاعور يلتقي جعجع: تقدّم نحو الإنجاز الكامل على مستوى جبل لبنان

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في معراب، عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور، موفداً من رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
رمز الخبر: ۶۵۳۰۳
تأريخ النشر: 31 March 2022

وأعلن أبو فاعور، عقب اللقاء الذي استغرق ساعة من الوقت، أنّ "الأمور تتقدّم على مستوى جبل لبنان في العلاقة والتنسيق بين الحزبين وأطراف أُخرى، والأُمور باتت قاب قوسين أو أدنى، من الإنجاز الكامل، أما بقية المناطق فلها اعتباراتها التي تناقش بحيثياتها الخاصة"، في إشارة إلى اللوائح الانتخابية.

وقال إنّ "المعركة الانتخابية المقبلة لها أساس سياسي مشترك، تحديداً في بناء الدولة، على أهمية الدفع لهذا المشروع على حساب أيّ أفكار أو مشاريع أُخرى".

ووضع أبو فاعور الزيارة في سياق "التنسيق الدائم بين القوات والاشتراكي"، معتبراً أنّه "تنسيق سياسي وليس فقط انتخابي يقوم على أساس صلب، وفق المصالحة التاريخية في الجبل، يوم زار الرجل الكبير البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير المختارة"، مؤكّداً أنّ "تلك المصالحة نتمسك بها اليوم أكثر من أي وقت مضى".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الأجواء البناءة لمفاوضات اسطنبول انعكست على تصريحات المسؤولين الروس والاوكران
وسط مقاطعة حكومة الإنقاذ.. المشاورات اليمنية - اليمنية تنطلق اعمالها في الرياض
الاطار التنسيقي ينجح بافشال مخطط التحالف الثلاثي لاقصاء الاغلبية النيابية
الرئيس التونسي يعلن حل مجلس النواب المجمدة أعماله
الرئيس عون يبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي المفاوضات مع الحكومة حول خطة التعافي المالي
فلسطينيو مخيم برج البراجنة يحيون الذكرى الـ 36 ليوم الأرض بمشاركة حاشدة
سعيّد يبحث ومفوّض الاتحاد الأوروبي علاقة الشراكة الاستراتيجية وسبل تطويرها
وزير المالية يبحث مع وفد مصري سبل تطوير التعاون الإقتصادي بين البلدين
زيلينسكي: الأسلحة التي نحصل عليها من النرويج ستستخدم في الدفاع عن حرية كييف وأوسلو
الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية شمال قضاء القائم لإحكام السيطرة على الحدود مع سوريا
"شيوخ الكار".. شقيقتان سوريتان تضيفان لمسة عصرية إلى العباءات التقليدية
تسعة آلاف شهيد وجريح ضحايا جرائم قوى التحالف خلال سنوات العدوان في محافظة تعز
وزارة الدفاع: الانتهاء من جميع المهام الرئيسية للقوات المسلحة في اتجاهات كييف وتشرنيغوف
أبو فاعور يلتقي جعجع: تقدّم نحو الإنجاز الكامل على مستوى جبل لبنان
الحشد يواصل عملية "الإرادة الصلبة" في نينوى وتطهير مناطق في غرب المحافظة
حزب الله: أثبتت عملية تل ابيب الشجاعة أن لا مكان آمن لمستوطني الاحتلال وجنوده في أي بقعة من تراب فلسطين
العتبة العباسية المقدسة تحتضن اعمال ملتقى لتوثيق جرائم التطرف
عرض عسكري في العاصمة صنعاء تدشيناً للعام الثامن من الصمود
 5 قتلى صهاينة في عملية إطلاق نار قرب تل أبيب ليرتفع عدد القتلى خلال اسبوع إلى 11
انفراج في الوضع الوبائي والموجة الأخيرة من كورونا مرت بسلام
وزارة الدفاع تعلن تدمير مستودعات كبيرة للوقود في غرب أوكرانيا استخدمت للأغراض العسكرية
انطلاق فعاليات معرضي "سيريا بلاست" و"كيم اكسبو 2022” على أرض مدينة المعارض بدمشق
الحلبوسي يؤكد أهمية التمسك بالطرق الدبلوماسية لحل التوترات بين البلدان
8 قتلى وإخلاء عشرات آلاف المنازل جراء الفيضانات
حماس عن عملية تل أبيب: الرد على جرائم الاحتلال حق مشروع
مبعوثة أممية تدعو إلى وضع استراتيجية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع في الكونغو الديمقراطية
غوتيريش يشدد على أهمية تجنب وقوع حادثة في المنشآت النووية بأوكرانيا
تفاصيل جديدة لعملية تل أبيب والاحتلال يعزز قواته في كافة الأراضي المحتلة
الامم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الانساني في اوكرانيا جراء العمليات العسكرية المتواصلة
التحالف السعودي يعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن