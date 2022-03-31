جونسون: لتكثيف العقوبات على روسيا حتى خروج آخر جندي من أوكرانيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء إلى "مواصلة تكثيف العقوبات على روسيا حتى خروج جميع الجنود الروس من أوكرانيا".

وقال أمام لجنة برلمانية بريطانية: "يجب ألا ننتظر من مجموعة السبع أن ترفع العقوبات مقابل وقف إطلاق نار روسي فقط"، مضيفًا: "علينا مواصلة تكثيف العقوبات ... حتى يصبح كل جندي روسي خارج أوكرانيا".

وكرر رئيس الوزراء البريطاني قوله إن "تغييرًا للنظام في موسكو ليس هدف الحكومة البريطانية"، لافتا إلى أن "لندن تسعى للمساعدة في حماية الأوكرانيين من العنف الهمجي الذي تمارسه القوات الروسية".

وكانت الحكومة البريطانية ردت على إعلان روسيا أمس عزمها على تقليص نشاطها العسكري في محيط مدينتين أوكرانيتين عقب محادثات سلام في تركيا.

وقال المتحدث باسم جونسون للصحافيين: "سوف نحكم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظامه بناء على الأفعال وليس الأقوال". وأضاف: "لا نريد أن نرى أقل من انسحاب كامل للقوات الروسية من أراضي أوكرانيا".

المصدر:يونيوز