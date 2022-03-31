البيت الأبيض: العمل مستمر من جانب الولايات المتحدة وحلفائها لتقديم المساعدة لأوكرانيا

أطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، نظيره الأمريكي جو بايدن، على تطورات المفاوضات الجارية بين كييف وموسكو.

أطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، نظيره الأمريكي جو بايدن، على تطورات المفاوضات الجارية بين كييف وموسكو، وذلك خلال مكالمة هاتفية تبادل فيها الطرفان سبل تدعيم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا من جانب واشنطن وحلفائها.

وأصدر البيت الأبيض بيانا، أشار فيه إلى أن "بايدن ناقش هاتفيا مع زيلينسكي العمل المستمر من جانب الولايات المتحدة وحلفائها والشركاء، من أجل تقديم المساعدة العسكرية والاقتصادية والإنسانية لأوكرانيا، وفرض عقوبات باهظة على روسيا بسبب عدوانها على أوكرانيا".

وأضاف البيان أيضا "الولايات المتحدة تعتزم تزويد الحكومة الأوكرانية بمبلغ 500 مليون دولار كمساعدة مباشرة إلى الموازنة".

كما أطلع زيلينسكي خلال المكالمة، نظيره الأمريكي على تفاصيل المفاوضات الأخيرة التي جرت في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر:يونيوز