المجلس السياسي الأعلى يرفض الهدنة السعودية: لا سلام من دون رفع الحصار واحترام السيادة

أعرب المجلس السياسي الاعلى في اليمن عن أسفه الشديد إزاء عدم استجابة التحالف السعودي الواضحة والصريحة لمبادرة للسلام الجاد والدائم التي أطلقها رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط يوم السبت 26 مارس الحالي.

أعرب المجلس السياسي الاعلى في اليمن عن أسفه الشديد إزاء عدم استجابة التحالف السعودي الواضحة والصريحة لمبادرة الجمهورية اليمنية للسلام الجاد والدائم التي أطلقها رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط يوم السبت 26 مارس الحالي.

وأعلن المجلس السياسي الأعلى في بيان، مساء اليوم الأربعاء، أنه "لا سلام من دون رفع الحصار عن كاهل الشعب اليمني واحترام سيادة اليمن واستقلال" ، متأسفاً "لعدم الاستجابة الصريحة من تحالف العدوان لمبادرة الجمهورية اليمنية للسلام الجاد والدائم".

وقال المجلس السياسي الأعلى في اليمن إنّ "المبادرة اليمنية أثبتت وبما لا يدع مجالاً للشك حرص اليمن على استعادة السلام وحسن الجوار"، مشيراً إلى أنّ "مضامين المبادرة اليمنية جاءت بالشكل الذي يقدم فرصة ذهبية للجميع في تحقيق سلام جاد ودائم".

وأكد انه "إذا لم يرفع الحصار وتتحقق سيادة البلاد واستقلالها، فاليمن قيادةً وشعباً يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ ما يراه مناسباً من الخطوات السياسية والعسكرية، وبما يضمن انتزاع حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة".

وتابع البيان "ندرك تماماً طبيعة الخصم وما دأب عليه من التسويف والمماطلة والتلكّؤ والتعنّت وغير ذلك من الأساليب الملتوية، وهذا أمر بات واضحاً ولم يعد مستغرباً".

وفي الوقت الذي لا يمانع فيه المجلس السياسي الأعلى أي استجابة إيجابية تحت أي عنوان ومن أي زاوية، إلا أنّه في الوقت نفسه، أكد أنّ "لا سلام من دون رفع الحصار عن كاهل الشعب اليمني واحترام سيادة اليمن واستقلاله".

بدوره، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تعليقا على البيان اليوم، أنه لا سلام من دون رفع الحصار.

وكان التحالف السعودي قد أعلن مساء امس الثلاثاء، وقف العمليات العسكرية في اليمن اعتباراً من الساعة الـ6 من صباح الأربعاء، دون وقف الحصار.

وذكر التحالف السعودي أن "وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني يأتي لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية لصنع السلام"، مشيراً إلى أنه "استجابة لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي".

وأشار التحالف إلى أن "قرار وقف العمليات العسكرية يأتي للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية"

يذكر ان مجلس التعاون الخليجي دعا قيادة التحالف السعودي وجميع الأطراف اليمنية إلى "وقف العمليات العسكرية المستمرة منذ نحو 7 أعوام في اليمن".

ويحسب بيان للمجلس امس الثلاثاء، فقد أطلق رئيسه، نايف فلاح مبارك الحجرف، نداءً "يناشد فيه قيادة التحالف السعودي في اليمن وكل الأطراف اليمنية إيقاف العمليات العسكرية في الداخل اليمني".

المصدر:يونيوز