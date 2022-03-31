أنصار الله: العمليات الجهادية تؤكد أن الأراضي الفلسطينية لن تكون مستقراً آمنا للمحتلين.. والتطبيع يأتي في سياق التآمر على شعوب الأمة

بارك المكتب السياسي لأنصار الله عملية "بني براك" التي هزت كيان الاحتلال الاسرائيلي، كما وبارك كل العمليات التي تستهدف الصهاينة.

وأوضح المكتب، في بيان له اليوم الأربعاء، أن "العمليات الجهادية تؤكد أن الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تكون مستقراً آمنا للغزاة والمحتلين وأن مسيرة النضال والجهاد في تصاعد مستمر".

وحيا البيان "المجاهدين في فلسطين وحركات المقاومة الإسلامية والشعب الفلسطيني المظلوم المجاهد"، مؤكدا على "موقف أنصار الله الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية".

وعبر المكتب السياسي لأنصار الله عن "رفضه الشديد للقاء الخيانة والتطبيع الذي عقد في النقب المحتلة والذي يأتي في سياق التآمر على شعوب الأمة ومقدساتها".

المصدر:يونيوز