السيد الصدر للشعب العراقي: الوطن لن يخضع للتبعية والإحتلال والتطبيع والمحاصصة

جدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، تأكيده على عدم الموافقة على تشكيل حكومة "توافقية محاصصاتية"، مشيراً إلى أن "الانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم".

جدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، تأكيده على عدم الذهاب لتشكيل حكومة "توافقية محاصصاتية"، مشيراً إلى أن "الانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم".

وقال السيد الصدر في تغريدة عبر حسابه في تويتر، "لن أتوافق معكم.. فالتوافق يعني نهاية البلد.. لا للتوافق بكل أشكاله.. فما تسقونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية".

وتساءل السيد الصدر قائل ا "كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم لفسطاطكم!!".

وخاطب الشعب العراقي قائلاً: "أيها الشعب العراقي لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والإحتلال والتطبيع والمحاصصة.. والشعب لن يركع لهم إطلاقا.. والسلام".

المصدر:يونيوز