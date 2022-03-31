العامري يعلن عن مبادرة تشمل جميع القوى السياسية لحل الأزمة السياسية الحالية

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أن "التحالف سيطرح مبادرة تسهم بالخروج من الأزمة السياسية الحالية"، فيما اشار إلى أن "تحالفه مع وجود معارضة حقيقية لتقويم العملية السياسية".

وقال العامري في حديث للصحفيين بعد اجتماع قوى الاطار التنسيقي، إن "التحالف سيطرح مبادرة وتكون مدروسة، وهي الآن قيد البحث، وستسهم بالخروج من الأزمة السياسية الحالية".

وأضاف: "نؤكد ضرورة أن تكون هناك معارضة حقيقية في البرلمان لتقويم العملية السياسية"، مشيراً إلى أن "أبواب تحالف الفتح مفتوحة أمام الجميع".

ولفت إلى أن "التواصل مستمر مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني".

وتابع قائلاً "تعطيل جلسة السبت لم يتحقق، والنصاب القانوني لن يتحقق أيضاً لجلسة اليوم، وهذا يضعنا أمام إجراء الحوارات للخروج من المأزق".

المصدر:يونيوز