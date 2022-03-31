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10660 شهيدًا وجريحًا ضحايا سبع سنوات من الحرب على صعدة

سقط خلال الحرب على اليمن في محافظة صعدة 10660 شهيدًا وجريحًا و 170 ألفًا و58 منزلًا دمر بفعل الغارات على المحافظة.
رمز الخبر: ۶۵۲۹۰
تأريخ النشر: 30 March 2022

وفي إحصائيات المنشآت التي دمرت بالكامل في صعدة 6 منشآت جامعية، و441 مسجدًا و 29 منشأة سياحية، إضافة الى 82 مستشفى ومركز صحي، 307 مدرسة ومركز تعليمي، سبع منشآت رياضية، 30 موقعًا أثريًا، أربع منشآت إعلامية، 5،317 حقلًا زراعيًا.

أما بالنسبة للبنية التحتية فقد دمر التحالف مطارًا واحدًا في صعدة، 51 محطة ومولد كهرباء، بالإضافة الى 1,590 طريقًا وجسرًا، و155 شبكة ومحطة اتصال، 915 خزان وشبكة مياه، 185منشأة حكومية.

وأما بالنسبة للمنشآت الاقتصادية فقد دمر التحالف 43 مصنعًا و49 ناقلة وقود، و3,122 منشأة تجارية و 91 مزرعة دجاج ومواش، و2,413 وسيلة نقل، و137 شاحنة غذاء، و176 سوقًا عامًا، و159 مخزنًا غذائيًا، و90 محطة وقود.

خلال سبعة أعوام والتحالف يستخدم أكثر الأسلحة فتكًا في صعدة، بينها أسلحة وقنابل محرمة دوليًا، ناهيك عن القنابل العنقودية التي تشكل تهديدًا للسكان بين الحين والآخر حيث أنها تودي بحياتهم.

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام العميد علي عبدالله صفره: "تعتبر محافظة صعدة من أكثر المناطق استهدافًا بالأسلحة العنقودية، وقد ركز التحالف على استخدام القنابل العنقودية البرازيلية نوع ستروس2 وهذا النوع لا يقذف جوًا وإنما يتم إطلاقه من منصات صواريخ أرض أرض، وقد استخدم في صعدة أكثر من 15 نوعًا من القنابل العنقودية التي عثر عليها في صعدة".

وأكد العميد صفره قائلا: "أننا وكما نسمع ان المناطق الحدودية مستهدفة من قبل الجيش السعودي وهذا الاستهداف يحتوي على قنابل عنقودية".

بدوره أكد مدير عام مكتب حقوق الإنسان بصعدة يحيى الخطيب أن "هناك شهداء في كل يوم في محافظة صعدة جراء الاستهداف اليومي لهذه المحافظة من قبل الجيش السعودي وحرس الحدود".

المصدر:يونيوز

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