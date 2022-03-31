الزاملي يستقبل السفير الصربي ويدعو لتوسيع التعاون الامني والاقتصادي والاستثماري

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، خلال لقائه السفير الصربي لدى العراق، بالوف اوروش، لتفعيل الاتفاقيات وتوسيع التعاون الامني والاقتصادي والاستثماري.

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، سفير صربيا لدى العراق، بالوف اوروش، توسيع العلاقات الاقتصادية والامنية والاستثمارية بين بغداد وبلغراد، والتداول حول اخر التطورات المحلية والاقليمية.

ودعا الزاملي، خلال اللقاء امس الثلاثاء، الى تفعيل الاتفاقيات الأمنية المبرمة بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجال تسليح الأجهزة الأمنية، وتدريب الطيارين العراقيين.

واكد ان الابواب مشرعة امام المستثمرين الصرب، فيما شدد على أهمية تفعيل لجان الصداقة البرلمانية، والاستفادة من الخبرات الصربية في تنشيط الصناعة والزراعة.

بدوره اعرب اوروش عن حرص بلاده لتطوير العلاقة التاريخية الممتدة منذ عقود مع العراق، داعيا النائب الأول لزيارة بلغراد، لتبادل الخبرات التشريعية مع جمعية صربيا الوطنية.

المصدر:يونيوز