المبعوث الفرنسي للقرن الأفريقي يؤكد لنائب رئيس مجلس السيادة دعم الانتقال الديمقراطي بالبلاد

بحث نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو تطورات الأوضاع السياسية في السودان، مع مبعوث فرنسا للقرن الأفريقي، السفير فريدريك كافييه، الذي اكد دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

استعرض نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو مع مبعوث فرنسا للقرن الأفريقي، السفير فريدريك كافييه، تطورات الأوضاع السياسية في السودان.

وبحث اللقاء الذي جرى بالقصر الجمهوري امس الثلاثاء، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين لمستويات متقدمة في جميع المجالات.

وقال دقلو خلال اللقاء إن "أيادينا ممدودة للجميع من أجل تحقيق الوفاق الوطني، عبر حوار يضم جميع القوى السياسية بالبلاد"، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه للأطراف السودانية بما يحقق الاستقرار.

من جانبه، أكد المبعوث الفرنسي، دعم بلاده لمبادرة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلى جانب دعم الانتقال الديمقراطي في السودان بما يحقق الاستقرار.

ونوه السفير كافييه إلى أن استقرار الأوضاع في السودان سينعكس على استقرار المنطقة كلها.

المصدر:يونيوز