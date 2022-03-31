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الغزيون يحيون يوم الارض وتأكيد على صمود الفلسطينيين والتمسك بأهدافهم وثوابتهم

شارك الآلاف في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بمهرجان وطني إحياءً للذكرى الـ46 ليوم الأرض، بتنظيم من الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني وبمشاركة قادة الفصائل والقوى وشخصيات وطنية ووجهاء.
رمز الخبر: ۶۵۲۸۱
تأريخ النشر: 30 March 2022

وسبق المهرجان تظاهرات في مختلف محافظات القطاع بعد صلاة الظهر، توجّهت فيما بعد إلى أرض ميناء غزة للمشاركة بالفعالية.

وقال القيادي ماهر مزهر، في كلمة ممثلة عن هيئة إسناد الداخل، إن "يوم الأرض شكّل حدثًا نوعيًا في مجرى الاشتباك المفتوح الذي يخوضه شعبنا ولا يزال ضد المشروع الاستعماري العنصري".

وأكد مزهر، أهمية "دور شعبنا في الداخل المحتل ونضالهم باعتبارهم أصحاب الأرض الأصليين، وأنهم جزء طبيعي وأصيل من مكونات شعبنا والحركة الوطنية، ويواصلون تضحياتهم وصمودهم والتأكيد على وحدة الأرض والهوية والدم والمصير".

وشدد على أن الفصائل ستواصل "دعم شعبنا في الداخل بمواجهة سياسة الاحتلال الفاشية"، مضيفًا "ومستعدون دومًا وجاهزون لتقديم الدماء والتضحيات من أجل شعبنا هناك والتصدي لأي جرائم بحقهم"ـ محذرا من "استمرار عدوان الاحتلال الهمجي بحق شعبنا في الداخل المحتل".

ودعا "الكل الوطني لصياغة برنامج وطني بالاستناد لعناصر القوة وتعزيزها وتوسيعها، والتأسيس لمرحلة نهوض جديدة، ومغادرة حالة المراوحة، والتصدي للتطبيع، وتعزيز كل أشكال الدعم والمقومة لشعبا خصوصا في الضفة والقدس".

أما القيادي عائد ياغي، فقال في كلمة ممثلة عن القوى الوطنية والاسلامية، إن فعاليات يوم الأرض اليوم "تجسد وحدة شعبنا في كافة أماكن تواجده". مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا على أرضه متمسكًا بأهدافه وثوابته".

وشدد ياغي على أن "الشعب الفلسطيني موحّد لمقاومة الاحتلال والاستيطان ومواجهة سياسة التمييز العنصري، وسيواصل النضال والمقاومة والتمسك بالأرض".

وقال: "رسالتنا للاحتلال من غزة العزة أن شعبنا لن يكون عبدًا لاحتلالكم وسنواصل النضال حتى زوال الاحتلال".

وأضاف "رسالتنا للوزراء الذين اجتمعوا بالنقب المحتل هي أنه بدلًا من تحمل مسؤولياتكم التاريخية والقومية تجاه شعبنا وتجاه مدينة القدس والمقدسات؛ نراكم تصارعون للاجتماع مع وزير خارجية حكومة المستوطنين".

وأشار إلى أن "هذه الاجتماعات طعنة لنضال وكفاح وتضحيات شعبنا وحقوقه ومقدساته الوطنية".

المصدر:يونيوز

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