قوى التحالف السعودي تستهدف أسرتين بالكامل في حي التأمينات بالعاصمة صنعاء

افتتح التحالف السعودي الأمريكي عامه الثامن من العدوان بجريمة، أباد من خلالها أسرتين بالكامل ثمانية أشخاص بينهم أربعة أطفال، لم يتبق منهم إلا زوج وأب مكلوم.

إافتتح التحالف السعودي عامه الثامن من الحرب على اليمن بجريمة أباد من خلالها أسرتين بالكامل ثمانية أشخاص بينهم أربعة أطفال، ولم يتبق منهم إلا زوج وأب.

وقضت عائلة في حوش للهيئة العامة للتأمينات بالعاصمة صنعاء بقصف لقوى التحالف السعودي على منزلهم ما أباد عائلة بكاملها، ثلاثة فتيات وصبي واحد وفتاة عمرها خمسة أشهر انتشلها المنقذون من تحت الأنقاض مستشهدة.

وشيعت الجموع وسط دعوات الغضب والثأر جثامين شهداء الاسرتين، أسرة الحارس بشير الحرازي وأسرة صهره أكرم الحضوري والذين كانوا متواجدين في المنزل لحظة القصف.

المصدر:قناة المسيرة