السلطان هيثم بن طارق يبحث ووزيرة الخارجية البريطانية سبل تحسين العلاقات الثنائية

بحث السلطان هيثم بن طارق مع وزيرة الخارجية والكومنولوث البريطانية إليزابيث تروس، سبل تحسين العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة.

عرض السلطان هيثم بن طارق، مع وزيرة الخارجية والكومنولوث البريطانية إليزابيث تروس، علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.

اللقاء عقد في قصر البركة العام في العاصمة العُمانية مسقط، وبحث خلاله الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يفتح آفاقا أرحب من التعاون القائم بينهما، ويخدم المصالح المشتركة للشعبين العُماني والبريطاني.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا التي تهم الجانبين، في ضوء التطورات الجارية على الساحة الدولية.

وحضر اللقاء وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، والسفير البريطاني المعتمد لدى سلطنة عمان بيل موراي.

المصدر:يونيوز