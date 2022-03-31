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السلطان هيثم بن طارق يبحث ووزيرة الخارجية البريطانية سبل تحسين العلاقات الثنائية

بحث السلطان هيثم بن طارق مع وزيرة الخارجية والكومنولوث البريطانية إليزابيث تروس، سبل تحسين العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة.
رمز الخبر: ۶۵۲۷۸
تأريخ النشر: 30 March 2022

عرض السلطان هيثم بن طارق، مع وزيرة الخارجية والكومنولوث البريطانية إليزابيث تروس، علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.

اللقاء عقد في قصر البركة العام في العاصمة العُمانية مسقط، وبحث خلاله الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يفتح آفاقا أرحب من التعاون القائم بينهما، ويخدم المصالح المشتركة للشعبين العُماني والبريطاني.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا التي تهم الجانبين، في ضوء التطورات الجارية على الساحة الدولية.

وحضر اللقاء وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، والسفير البريطاني المعتمد لدى سلطنة عمان بيل موراي.

المصدر:يونيوز

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