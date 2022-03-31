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ميدينسكي: الموقف الروسي تجاه القرم ودونباس لم يتغير

أعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات مع الجانب الأوكراني مستمرة، مشيراً إلى أن الموقف الروسي تجاه القرم ودونباس لم يتغير.
رمز الخبر: ۶۵۲۷۶
تأريخ النشر: 30 March 2022

وقال ميدينسكي، "المفاوضات مستمرة والعمل مستمر. أود أن أؤكد أن موقفنا الراسخ تجاه القرم ود,نباس يبقى كما هو بدون تغيير".

وأضاف: "يوم أمس، ولأول مرة منذ سنوات، أعلنت سلطات كييف عن استعدادها للتفاوض مع روسيا حول أشياء جوهرية".

وأكد أن "أوكرانيا سلمت روسيا مبادئ اتفاق مستقبلي محتمل مصاغ على الورق يحتوي على التخلي عن الانضمام إلى حلف الناتو، والتخلي عن السلاح النووي وامتلاك الأنواع الأخرى من أسلحة الدمار الشامل، كما والتخلي عن نشر قواعد عسكرية أجنبية".

وأوضح ميدينسكي: "أي أن أوكرانيا قد أعلنت عن استعدادها للوفاء بتلك المتطلبات الأساسية التي أصرت عليها روسيا خلال السنوات الماضية".

وأشار إلى أنه "إذا تم الوفاء بالالتزامات، سيتم القضاء على التهديد بإنشاء موطئ قدم للناتو على أراضي أوكرانيا".

هذا واستضافت إسطنبول، يوم أمس الثلاثاء، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.

وعُقدت قبل ذلك، 3 جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.

ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي.

المصدر:يونيوز

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