يار الله والشمري يشرفان على عملية الإرادة الصلبة في صلاح الدين

زار رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة محافظة صلاح الدين للاشراف على عملية الارادة الصلبة في يومها الاول، لتحرير جزيرة غرب صلاح الدين ونينوى من الارهابيين.

أشرف رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري على عملية "الإرادة الصلبة" في يومها الاول، لتحرير وتفتيش جزيرة غرب صلاح الدين ونينوى.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان ان رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وصلا امس الثلاثاء، إلى صلاح الدين، للاشراف على "العملية التي خططت لها قيادة القوات البرية ونفذتها القيادات السابقة بمشاركة قوات الحشد الشعبي وإسناد قيادة طيران الجيش رافقهم قائد القوات البرية".

واوضح البيان انه شارك ايضا بالعملية كل من "مدير الاستخبارات العسكرية، وأمين سر عمليات رئاسة أركان الجيش، ومدير هيئة التخطيط قيادة العمليات المشتركة، وعدد من قادة هيئة الحشد الشعبي، وكان في الاستقبال قائد عمليات صلاح الدين وضباط ركن القيادة".

وفور وصول القادة، تم عقد اجتماع أمني موسع "قدم خلاله قائد عمليات صلاح الدين إيجازاً وشرحاً مفصلاً عن بدء العملية العسكرية والمحاور والقطعات المشاركة فيها لتفتيش وتطهير المناطق من بقايا داعش الإرهابي وفرض الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية، حيث أبدى رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة توصياتهم وتوجيهاتهم للقادة والآمرين حول العملية والخطط التي اعدت لضرب معاقل الإرهاب".

وتابع البيان: بعدها أجرى رئيس أركان الجيش والوفد المرافق جولة جوية بطائرات الهليكوبتر تفقد خلالها منطقة العمليات ضمن قاطع المسؤولية وانتشار القطعات الأمنية المنفذة للعملية العسكرية ضد العصابات الإرهابية.

واكمل: وكانت المحطة الأخرى لجولة يارالله هي زيارة جوال قيادة عمليات غرب نينوى المفتوح في مقر اللواء الثالث والاربعين فرقة المشاة العشرين وكان في استقباله قائد وضباط ركن القيادة، حيث قدم القائد إيجازاً وشرحاً مفصلاً عن بدء الصفحة الأولى من عملية الإرادة الصلبة، وأبدى يار الله والشمري ملاحظاتهم وتوصياتهم للقادة والآمرين عن توخي الحيطة والحذر لتفويت الفرصة على العدو الإرهابي وتكثيف الجهد الاستخباري مشيدين بالتنسيق العالي والتعاون بين الاجهزة الأمنية المنفذة للعملية.

كما قدم قادة الحشد الشعبي إيجازاً مفصلاً عن محورهم ضمن قاطع المسؤولية والتنسيق مع باقي القوات الأمنية، لرئيس الاركان ونائب قائد العمليات المشتركة، وفق البيان.

المصدر:يونيوز