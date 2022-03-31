مدير وكالة الطاقة الذرية يصل إلى المحطة الذرية الجنوبية: نسعى لضمان أمن المنشآت النووية

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، إلى المحطة الذرية الجنوبية الأوكرانية لتقديم المساعدة لضمان أمن المنشآت النووية الأوكرانية.

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، إلى المحطة الذرية الجنوبية الأوكرانية لتقديم المساعدة لضمان أمن المنشآت النووية الأوكرانية.

وأعلن غروسي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن متواجد في المحطة الجنوبية الأوكرانية الذرية للقاء ممثلين عن الحكومة الأوكرانية وموظفي المحطة من أجل بدء تقديم المساعدة الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان أمن المنشآت النووية للبلاد.

وأضاف أن تواجد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا "سيساعد في منع خطر وقوع حادث نووي قد يؤثر بشكل جدي على صحة السكان والبيئة في أوكرانيا وخارجها".

وتقع المحطة الجنوبية الأوكرانية الذرية في مدينة يوجنوأوكرايينسك في منطقة نيكولايف الأوكرانية. وتعد جزءًا من مجمع الطاقة الجنوبية الأوكرانية وقسمًا منفصلاً لشركة "إينيرغوأتوم" الوطنية لتوليد الطاقة النووية. وتم تدشينها في عام 1982.

المصدر:يونيوز