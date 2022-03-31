السيسي يناقش مع وزير الخارجية القطري تطور العلاقات بين القاهرة والدوحة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وبحثا مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مسار العلاقات المصرية ـ القطرية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن اللقاء الذي جرى امس الثلاثاء في قصر الاتحادية، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس المصري في هذا الخصوص، ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا بالدور المهم لدولة قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

من جانبه، ثمنّ وزير الخارجية القطري، دور مصر المحوري في المنطقة، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدًا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية، والدفع قدما بالعمل العربي المشترك.

المصدر:يونيوز