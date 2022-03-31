الخصاونة يبحث مع وزير النقل السعودي سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة مع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الاردن والسعودية.

استقبل رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر، رئيس الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة التجارية الأردنية - السعودية المشتركة.

وأكد الخصاونة خلال اللقاء الذي جرى أمس الثلاثاء في مكتبه بدار رئاسة الوزراء، أن "العلاقات الأردنية - السعودية استراتيجية وأخوية، تستند إلى تاريخ كبير يمتد لعقود"، وتحظى برعاية الملك عبدالله الثاني والملك سلمان بن عبدالعزيز، وتكرس لخدمة المصالح المشتركة للبلدين، وقضايا الأمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود إرادة سياسية مشتركة لدى البلدين، تعمل بشكل دؤوب من أجل توسيع آفاق التعاون والتبادل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبتوجيه مستمر من قيادتيهما.

كما لفت إلى أهمية انعقاد أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة التجارية الأردنية - السعودية المشتركة، وتطلع الجانبين إلى نتائجها، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خصوصا في مجالات النقل.

من جانبه، أكد الجاسر عمق علاقات الأخوة والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، والتي تحظى برعاية من ملكي البلدين، مشيرا إلى سعي الجانبين الحثيث لتعزيزها وإدامتها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأشار الجاسر إلى الحرص المشترك على الخروج بنتائج حقيقية وملموسة، ومحددة بفترات زمنية واضحة، لإقامة المشاريع المشتركة والإجراءات التي يتوافق عليها الجانبان خلال انعقاد أعمال اللجنة التجارية المشتركة، إلى جانب معالجة التحديات الماثلة، بما يخدم العلاقات المشتركة للبلدين.

المصدر:يونيوز