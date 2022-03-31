إصابة شابين واعتقالهما بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن في سوق "محني يهودا" غرب القدس

اعتقلت شرطة الاحتلال اليوم فلسطينيين اثنين ضبط بحوزتهما سكين في سوق "محانيه يهودا" بالقدس، بعد أن أطلقت النار باتجاههما ما أدى الى إصابتهما بجروح طفيفة في الساق.

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، شابين فلسطينيين غرب القدس المحتلة، عقب إطلاق النار باتجاههما.

وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين، أُصيبا بالرصاص في القدم بعد ملاحقتهما في سوق "محني يهودا" غرب القدس المحتلة، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن بعد ان ضبط الاحتلال بحوزتهما سكين.

كما استنفرت عناصر وقوات الاحتلال، وانتشرت بشكلٍ مُكثّف في المكان.

ويأتي هذا الاستنفار في ظل ارتفاع عدد قتلى العمليات الفلسطينية في الأراضي المحتلة خلال آذار/ مارس الجاري إلى 11، بعد مقتل 5 صهاينة في عملية بني براك شرقي تل أبيب المحتلة التي وقعت أمس الثلاثاء، وأصيب فيها آخرين بجراح مختلفة بينما جرى استهداف المهاجمين بالرصاص فاستشهد أحد المنفذين وهو الشاب ضياء حمارشة من يعبد قضاء جنين واعتقل الآخرين.

جدير بالذكر أن مدينة القدس تشهد شهرياً أعلى نسبة اعتقالات لأبنائها مقارنة بباقي مدن الضفة الغربية المحتلة، حيث تستهدف قوات الاحتلال الشبان والنساء والأطفال وتزجّهم في مراكز التوقيف والزنازين والسجون بهدف التنكيل بأهل المدينة.

المصدر:يونيوز