وزارة الدفاع تعلن تدمير مستودعات كبيرة للوقود في غرب أوكرانيا استخدمت للأغراض العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تدمير مستودعات وقود كبيرة في مقاطعة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا، كانت تستخدم لتوفير الوقود للمركبات المدرعة للقوات الأوكرانية في دونباس.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها دمرت مستودعات وقود كبيرة في مقاطعة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا، كانت تستخدم لتوفير الوقود للمركبات المدرعة للقوات الأوكرانية في اقليم دونباس.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية، أن مستودعات الوقود الواقعة في منطقتي ستاروكونستانتينوف وخميلنيتسكي، استهدفت بصواريخ عالية الدقة تم إطلاقها من الجو.

وأضاف اللواء كوناشينكوف أن منظومة الصواريخ العملياتية والتكتيكية "إسكندر" دمرت مستودعين كبيرين لأسلحة الصواريخ والمدفعية الأوكرانية في قرية كامينكا بمنطقة دونيتسك.

وأعلن أنه تم إسقاط طائرة من طراز "سو-24" تابعة لسلاح الجو الأوكراني خلال معركة جوية في مقاطعة ريفني بالقرب من الحدود الأوكرانية البيلاروسية، فيما دمرت الدفاعات الجوية الروسية 10 طائرات أوكرانية بدون طيار في أنحاء البلاد خلال يوم.

وأشار إلى أن القوات الجوية الروسية والصواريخ التكتيكية أصابت 64 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة.

وبحسب المتحدث، فإن الاهداف الأوكرانية التي دمرت منذ بداية العملية الخاصة، تضم ️321 طائرة مسيرة، و️124 طائرة حربية و77 مروحية، و214 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و️1752 دبابة ومركبة قتال مصفحة أخرى، و️184 راجمة صواريخ، و️734 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 1640 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

وتواصل القوات الروسية ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية في مناطق أخرى، لا سيما في اقليم دونباس، لليوم الـ 35 على التوالي، على الرغم من قرار وزارة الدفاع خفض النشاط العسكري بشمال أوكرانيا دعمًا للمسار الدبلوماسي بين البلدين.

وكان نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، أعلن امس الثلاثاء، أن بلاده قررت تقليص العمليات العسكرية بالقرب من العاصمة كييف، ومدينة تشيرنيهيف، من أجل "زيادة الثقة المتبادلة" بالمفاوضات.

المصدر:يونيوز