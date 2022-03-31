البرهان يلتقي مبعوث فرنسا الخاص للقرن الأفريقي ويشيد بدور باريس الداعم لبلاده

بحث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبدالفتاح البرهان مع مبعوث فرنسا الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافيه، القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك. وأشاد بمتانة وأزلية العلاقات السودانية الفرنسية.

أشاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمتانة وأزلية العلاقات السودانية الفرنسية.

وبحث البرهان خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري امس الثلاثاء، مبعوث فرنسا الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافيه والوفد المرافق له بحضور سفيرة فرنسا لدى السودان ووكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف، القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، وفق بيان لمكتبه الاعلامي.

وأثنى البرهان على "الجهود الإيجابية التي بذلتها باريس لدعم السودان لا سيما فيما يتعلق بإقامة مؤتمر باريس وإعفاء الديون وإعادة السودان لأحضان المجتمع الدولي ودعم الإنتقال السياسي والسلام والأمن والإستقرار في ربوعه".

وأطلع رئيس مجلس السيادة المبعوث الفرنسي والوفد المرافق له على على مجريات وتطورات الأحداث السياسية والمجهودات الكبيرة التي ظلت تبذلها الدولة لحل الأزمة.

من جانبه، أكد مبعوث فرنسا الخاص للقرن الأفريقي حرص وإستعداد بلاده "لدعم ثورة ديسمبر والإنتقال السياسي والديمقراطي حتى قيام الإنتخابات"، داعيًا "القوى السياسية وكافة شرائح وقطاعات الشعب السوداني للإنخراط في عملية التوافق الوطني الذي تدعو له الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي".

المصدر:يونيوز