8 قتلى وإخلاء عشرات آلاف المنازل جراء الفيضانات

أعلنت السلطات الأسترالية، إخلاء عشرات آلاف المنازل من السكان بسبب فيضانات غير مسبوقة، تسببت بها الأمطار الغزيرة.

أعلنت السلطات الأسترالية، أنه تم اجلاء عشرات آلاف السكان من منازلهم بسبب فيضانات غير مسبوقة بالبلاد، تسببت بها الأمطار الغزيرة.

وأوضحت وسائل الإعلام الأسترالية ان السلطات الأسترالية أمرت بإخلاء مناطق عدة على الفور جراء انهيار سدود فيها.

وبلغت حصيلة الفيضانات، ثمانية قتلى، في حين حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من أن عواصف رعدية قوية وأمطار غزيرة متوقعة ستؤدي إلى "فيضانات مفاجئة من المحتمل أن تحصد أرواحا" في جزء كبير من المنطقة الساحلية على المحيط الهادئ.

وأعلنت خدمات الطوارئ أنها خصصت مروحية لانتشال أشخاص من أسطح منازلهم.

يذكر أن منسوب المياه في مدينة ليسمور لم يبلغ بعد المستوى المتوقع البالغ 14 مترا، لكن الفيضانات التي تشهدها المدينة تعد من الآن الأسوأ في تاريخها.

المصدر:يونيوز