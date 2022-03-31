نائبة رئيس الوزراء: سيتم فتح 3 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين جنوب شرقي البلاد

اعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ​إيرينا فيريشوك​​​، أنّه سيتم إنشاء 3 ممرات إنسانية في أوكرانيا اليوم الأربعاء، لإجلاء المدنيين.

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك إنه من المقرر فتح ممرات لخروج المدنيين من مدينة بيرديانسك على بحر آزوف، ومدينة ميليتوبول.

وبينت فيريشوك، في الاحاطة الاعلامية اليومية اليوم، أنه تم تسليم مقترحات لفتح ممرات إنسانية لـ 97 نقطة سكنية في تسع مناطق للوفد الروسي خلال مباحثات السلام في اسطنبول أمس الثلاثاء.

واوضحت انه سوف تتجه الحافلات إلى هذه المدن، ويمكن للسيارات الخاصة للانضمام لقافلة الحافلات. كما سيتم نقل المساعدات للمدينتين. وبالإضافة لذلك، تم الاتفاق على فتح ممر من مدينة إنيرودار إلى زابوريزهيا.

وأضافت فيريشوك إن "أحد الممرات هو لإجلاء سكان ماريوبول وتسليم المساعدات الإنسانية إلى بيرديانسك، وطريق واحد لإيصال المساعدات الإنسانية إلى ميليتوبول والإجلاء منها، وطريق واحد لصفوف من الناس في مركبات شخصية من إنيرودار إلى زابوريزهيا".

واستطردت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني قائلة "قوافل الحافلات والشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية غادرت بالفعل زابوريزهيا".

وكانت روسيا، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها "ستخفض بشكل كبير من النشاط العسكري على جبهتي كييف وتشيرنيهيف" في أوكرانيا.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، قد اعلن من اسطنبول امس "سيتم تقليص النشاط العسكري، في بعض الأحيان، بشكل جذري".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب محادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في العاصمة التركية اسطنبول امس الثلاثاء.

المصدر:يونيوز