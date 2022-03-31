البرهان يؤكد حرص السودان ودعمه لترسيخ السلام في جنوب السودان

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان خلال لقائه مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان توت قلواك، حرص السودان والتزامه بتحقيق السلام والاستقرار في دولة جنوب السودان.

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حرص السودان والتزامه بتحقيق السلام والاستقرار في دولة جنوب السودان.

ووجه البرهان خلال لقائه بمكتبه امس الثلاثاء، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان توت قلواك، بتسريع عملية فتح المعابر الحدودية بين البلدين، لتسهيل انسياب الحركة التجارية.

وقال المستشار الجنوب سوداني ان اللقاء تناول كل القضايا المتعلقة بالسلام في دولتي السودان وجنوب السودان، كما استعرض نتائج المشاورات التي أجرتها جنوب السودان مع الضامنين، بشأن تنفيذ اتفاق جوبا المنشط للسلام.

وأكد قلواك في تصريح صحفي،عقب اللقاء، التزام حكومة الجنوب وأطراف السلام بتحقيق السلام، مشيرا إلى ان "الاستقرار والامن في دولة جنوب السودان ينعكس إيجابيا على مجمل الأوضاع في السودان والعكس صحيح"، موضحا ان ذلك من شأنه "المساهمة في النهضة والتنمية في البلدين."

المصدر:يونيوز