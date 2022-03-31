سعيد لرئيس منظمة فرنسية: حرية المبادرة لا يمكن أن تتطور إلا في ظل مناخ سياسي سليم وقضاء مستقل

اعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، لرئيس منظمة الأعراف الفرنسية جيفري دي بيزيو، ان حرية المبادرة لا يمكن أن تتطور إلا في ظل مناخ سياسي سليم وقضاء مستقل.

اكد الرئيس التونسي قيس سعيد، لرئيس منظمة الأعراف الفرنسية (MEDEF)، جيفري دي بيزيو، ان حرية المبادرة لا يمكن أن تتطور إلا في ظل مناخ سياسي سليم وقضاء مستقل.

ووفق بيان للرئاسة التونسية، فقد استقبل سعيد جيفري بقصر قرطاج امس الثلاثاء، بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول.

وتناول اللقاء "العلاقات التونسية الفرنسية عموما، وبين منظمتي الأعراف في البلدين، بوجه خاص". وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مسائل متعلقة بالاقتصاد والاستثمار والإحاطة بأصحاب المبادرات.

وشدد سعيد على أن "حرية المبادرة لا يمكن أن تتطور إلا في ظل مناخ سياسي سليم وقضاء مستقل"، وهي الشروط التي قال إنها "تجعل أصحاب المؤسسات الخاصة في وضع مريح حتى لا يكونوا ضحية ابتزاز أو قضاء غير ناجز وغير عادل".

المصدر:يونيوز