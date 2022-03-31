السيسي والبرهان يبحثان سدّ النهضة وأمن المنطقة في القاهرة اليوم

يزور رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، مصر، حيث يلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث ملفات عدّة على رأسها قضية سد النهضة الإثيوبي اضافة الى أمن المنطقة.

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان في قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية للضيف.

وكان البرهان غادر ظهر اليوم الخرطوم، على رأس وفد رفيع المستوى، لإجراء مباحثات رسمية في مصر مع الرئيس المصري ومسؤولين اخرين، تتعلق بعدة ملفات مشتركة بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد السيسي والبرهان، جلسة مباحثات يبحثان خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها، الى جانب القضايا ذات الإهتمام المشترك، وقضية سد النهضة الإثيوبي، والتنسيق في بعض المواقف، فضلًا عن أمن المنطقة.

وكان الرئيس المصري قد زار السودان في آذار/ مارس من العام الماضي، حيث أكد خلال مؤتمر صحافي مع البرهان، رفض أيّ إجراءات أحادية بشأن سد النهضة، تهدف إلى فرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق.

المصدر:يونيوز