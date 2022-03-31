محادثات ايرانية - باكستانية على هامش اجتماع دول جوار أفغانستان

تباحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في مدينة تونشي الصينية اليوم على هامش اجتماع دول الجوار الافغاني، في العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة المتعلقة بافغانستان.

أجرى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان محادثات مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في مدينة تونشي الصينية اليوم الاربعاء على هامش اجتماع دول جوار افغانستان المزمع عقده اليوم.

وتناول أمير عبداللهيان وقريشي في هذه المحادثات العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة المتعلقة بافغانستان.

ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الايراني اليوم أيضًا وزراء خارجية قطر وتركمنستان واندونيسيا فيما سيلتقي غدا الخميس عددا آخر من وزراء الخارجية والمسؤولين من الدول الاخرى المشاركة.

وسيقام الاجتماع الثالث لدول الجوار الافغاني غدا الخميس بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولي ايران وباكستان والصين وتركمنستان واوزبكستان وروسيا وطاجيكستان في مدينة تونشي بمقاطعة "آن هوي" شرق الصين.

وتقرر ايضًا عقد اجتماع على هامش اجتماع دول الجوار الافغاني بحضور وزراء خارجية الدول الجارة لافغانستان وقطر واندونيسيا ووفد من طالبان ومن المتوقع حسبما ورد من انباء ان يشارك وكيل الخارجية الافغاني امير خان متقي في الاجتماع الثاني.

ويضم الوفد المرافق لوزير الخارجية الايراني، كلا من حسن كاظمي قمي الممثل الخاص لرئيس الجمهورية في شؤون أفغانستان، ورسول موسوي مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة جنوب آسيا، ورضا زبيب مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة شرق آسيا وأوقيانوسيا، وعلي رضا حقيقيان مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة أوراسيا.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان قد اعلن في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي يوم 16 اذار/مارس الجاري، استعداده لحضور الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول الجوار الافغاني في الصين.

وكان الاجتماع الاول لدول الجوار الافغاني قد عقد في الصين بمشاركة وزراء خارجية الدول الست الجارة عبر الاجواء الافتراضية يوم 8 ايلول/سبتمبر فيما عقد الاجتماع الثاني في طهران يوم 27 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي بمشاركة وزراء الدول الجارة اضافة الى روسيا حيث شارك الوزراء بصورة حضورية ما عدا وزيري خارجية روسيا والصين اللذين شاركا عبر الاجواء الافتراضية.

المصدر:يونيوز