النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۷مشاهدات
‍ پ

السيد نصرالله يستقبل نخالة ويبحث معه ‏الأوضاع في الساحة الفلسطينية وتطور العمليات الفدائية

بحث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع ‏أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة آخر ‏الأوضاع في الساحة الفلسطينية وتطور العمليات الفدائية ‏داخل الأراضي المحتلة عام 48 والعمليات التي حصلت ‏في الأيام الأخيرة.
رمز الخبر: ۶۵۲۴۶
تأريخ النشر: 30 March 2022

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ‏أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ‏والوفد المرافق له، في بيروت، حيث جرى بحث بآخر ‏الأوضاع في الساحة الفلسطينية وتطور العمليات الفدائية ‏داخل الأراضي المحتلة عام 48 والعمليات التي حصلت ‏في الأيام الأخيرة.

وأجرى الطرفان تقييمًا عامًا للأوضاع ‏في المنطقة على ضوء المستجدات الإقليمية والدولية ‏وانعكاسها خصوصًا على القضية الفلسطينية.

وأعلن الاحتلال الصهيوني مساء أمس الثلاثاء، مقتل خمسة صهاينة، بينهم شرطي، وإصابة عدد آخر، بعضهم بجراح بليغة، في عملية إطلاق نار نفذها الشاب الفلسطيني ضياء حمارشة (27 عامًا)، ووقت في مدينة "بني براك" وسط "تل أبيب".

وارتفع عدد قتلى العمليات الفلسطينية في الأراضي المحتلة خلال آذار/ مارس الجاري إلى 11، بعد مقتل 5 صهاينة في عملية بني براك شرقي تل أبيب المحتلة.

وتعد هذه العملية، الثالثة خلال أقل من أسبوع والتي سقط فيها قتلى صهاينة حيث وقعت عملية إطلاق نار في الخضيرة الأحد الماضي، وأسفرت عن مقتل صهيونيين وإصابة 10 آخرين بجراح مختلفة بينما جرى استهداف المهاجمين بالرصاص فاستشهدا في المكان.

كما وقعت عملية دهس وطعن في بئر السبع المحتلة قبل أيام، وقتل فيها 4 صهاينة وأصيب اثنان بجراح بينما استشهد المنفذ.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الأجواء البناءة لمفاوضات اسطنبول انعكست على تصريحات المسؤولين الروس والاوكران
وسط مقاطعة حكومة الإنقاذ.. المشاورات اليمنية - اليمنية تنطلق اعمالها في الرياض
الاطار التنسيقي ينجح بافشال مخطط التحالف الثلاثي لاقصاء الاغلبية النيابية
الرئيس التونسي يعلن حل مجلس النواب المجمدة أعماله
الرئيس عون يبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي المفاوضات مع الحكومة حول خطة التعافي المالي
فلسطينيو مخيم برج البراجنة يحيون الذكرى الـ 36 ليوم الأرض بمشاركة حاشدة
سعيّد يبحث ومفوّض الاتحاد الأوروبي علاقة الشراكة الاستراتيجية وسبل تطويرها
وزير المالية يبحث مع وفد مصري سبل تطوير التعاون الإقتصادي بين البلدين
زيلينسكي: الأسلحة التي نحصل عليها من النرويج ستستخدم في الدفاع عن حرية كييف وأوسلو
الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية شمال قضاء القائم لإحكام السيطرة على الحدود مع سوريا
"شيوخ الكار".. شقيقتان سوريتان تضيفان لمسة عصرية إلى العباءات التقليدية
تسعة آلاف شهيد وجريح ضحايا جرائم قوى التحالف خلال سنوات العدوان في محافظة تعز
وزارة الدفاع: الانتهاء من جميع المهام الرئيسية للقوات المسلحة في اتجاهات كييف وتشرنيغوف
أبو فاعور يلتقي جعجع: تقدّم نحو الإنجاز الكامل على مستوى جبل لبنان
الحشد يواصل عملية "الإرادة الصلبة" في نينوى وتطهير مناطق في غرب المحافظة
حزب الله: أثبتت عملية تل ابيب الشجاعة أن لا مكان آمن لمستوطني الاحتلال وجنوده في أي بقعة من تراب فلسطين
بدأنا بفتح خيارات أكثر إيلاماً للتحالف ومشاورات الرياض هدفها لملمة صفوفهم
العتبة العباسية المقدسة تحتضن اعمال ملتقى لتوثيق جرائم التطرف
 5 قتلى صهاينة في عملية إطلاق نار قرب تل أبيب ليرتفع عدد القتلى خلال اسبوع إلى 11
عرض عسكري في العاصمة صنعاء تدشيناً للعام الثامن من الصمود
انفراج في الوضع الوبائي والموجة الأخيرة من كورونا مرت بسلام
وزارة الدفاع تعلن تدمير مستودعات كبيرة للوقود في غرب أوكرانيا استخدمت للأغراض العسكرية
انطلاق فعاليات معرضي "سيريا بلاست" و"كيم اكسبو 2022” على أرض مدينة المعارض بدمشق
8 قتلى وإخلاء عشرات آلاف المنازل جراء الفيضانات
حماس عن عملية تل أبيب: الرد على جرائم الاحتلال حق مشروع
بوتين يؤكد لماكرون على ضرورة إلقاء القوميين للسلاح من أجل حل الوضع الإنساني في ماريوبول
غوتيريش يشدد على أهمية تجنب وقوع حادثة في المنشآت النووية بأوكرانيا
تفاصيل جديدة لعملية تل أبيب والاحتلال يعزز قواته في كافة الأراضي المحتلة
التحالف السعودي يعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن
الحلبوسي يؤكد أهمية التمسك بالطرق الدبلوماسية لحل التوترات بين البلدان