السيد نصرالله يستقبل نخالة ويبحث معه ‏الأوضاع في الساحة الفلسطينية وتطور العمليات الفدائية

بحث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع ‏أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة آخر ‏الأوضاع في الساحة الفلسطينية وتطور العمليات الفدائية ‏داخل الأراضي المحتلة عام 48 والعمليات التي حصلت ‏في الأيام الأخيرة.

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ‏أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ‏والوفد المرافق له، في بيروت، حيث جرى بحث بآخر ‏الأوضاع في الساحة الفلسطينية وتطور العمليات الفدائية ‏داخل الأراضي المحتلة عام 48 والعمليات التي حصلت ‏في الأيام الأخيرة.

وأجرى الطرفان تقييمًا عامًا للأوضاع ‏في المنطقة على ضوء المستجدات الإقليمية والدولية ‏وانعكاسها خصوصًا على القضية الفلسطينية.

وأعلن الاحتلال الصهيوني مساء أمس الثلاثاء، مقتل خمسة صهاينة، بينهم شرطي، وإصابة عدد آخر، بعضهم بجراح بليغة، في عملية إطلاق نار نفذها الشاب الفلسطيني ضياء حمارشة (27 عامًا)، ووقت في مدينة "بني براك" وسط "تل أبيب".

وارتفع عدد قتلى العمليات الفلسطينية في الأراضي المحتلة خلال آذار/ مارس الجاري إلى 11، بعد مقتل 5 صهاينة في عملية بني براك شرقي تل أبيب المحتلة.

وتعد هذه العملية، الثالثة خلال أقل من أسبوع والتي سقط فيها قتلى صهاينة حيث وقعت عملية إطلاق نار في الخضيرة الأحد الماضي، وأسفرت عن مقتل صهيونيين وإصابة 10 آخرين بجراح مختلفة بينما جرى استهداف المهاجمين بالرصاص فاستشهدا في المكان.

كما وقعت عملية دهس وطعن في بئر السبع المحتلة قبل أيام، وقتل فيها 4 صهاينة وأصيب اثنان بجراح بينما استشهد المنفذ.

المصدر:يونيوز