هنية: عملية "تل أبيب" أعادت رسم خارطة الوطن

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، أن "العملية البطولية التي نفذها الشهيد البطل ضياء حمارشة أوجعت الكيان بأكمله وأعادت رسم خارطة الوطن عشية ذكرى يوم الأرض".

وعبّر هنية، عن اعتزاز الشعب الفلسطيني وأحرار الأمة بالعملية التي نفذها الشهيد البطل ضياء حمارشة "الذي أوجع الكيان بأكمله، وأعاد رسم خارطة الوطن عشية ذكرى يوم الأرض التي تُحيي في شعبنا روح الرباط على هذه الأرض المباركة، ووجه بهذه العملية البطولية رسالة بأن المستقبل مرهون بأيدي أصحاب الأرض الشرعيين وليس الكيان أو من يطبع وينسق معه".

وقال في بيان إن "شعبنا الذي يُولد من رحمه هؤلاء الأبطال في جنين والنقب والمثلث، والذين ما زالوا يلوحون بسيف القدس الذي أشهرته غزة في رمضان الماضي يؤكدون بأن أجيال فلسطين ترفض الاستسلام أو التفريط مهما كانت التضحيات."

وأضاف: "إنها المقاومة الباسلة المشروعة والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وتفكيك مستوطناته، وإزاحته عن صدر شعبنا ومقدساتنا وأسرانا الأبطال، وعودتنا إلى ديارنا التي هُجرنا منها".

وقتل خمسة صهاينة وجرح آخرون، جراء عملية إطلاق نار في أكثر من منطقة قرب "تل أبيب" مساء أمس الثلاثاء، نفذها ضياء حمارشة من قرية يعبد قرب جنين شمالي الضفة الغربية.

المصدر:يونيوز