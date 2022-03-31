الشيخ قاسم: المعركة الانتخابية مع أمريكا ومن معها ستؤسس لمستقبل لبنان

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ، خلال زيارته تجمع العلماء المسلمين، في مناسبة قرب الانتخابات النيابية، أن المعركة الانتخابية السياسية مع أمريكا ومن معها ستؤسس لمستقبل لبنان.

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المعركة الانتخابية السياسية مع أمريكا ومن معها ستؤسس لمستقبل لبنان.

وخلال لقاءٍ مع تجمع العلماءِ المسلمين، قال الشيخ قاسم إن حزب الله قرر خوض المعركة الانتخابية بعنوانين واضحين متلازمين يختلط بينهما السياسي بالإنمائي على عكس بعض الشركاء في الوطن الذين ذهبوا لجعل حزب الله عنوان معركتهم الانتخابية لتحقيق هدفٍ أمريكي.

وأفاد بيان للتجمع ان الشيخ قاسم قال إنه "منذ بدأت الحملات الانتخابية والشعار الذي رفعه قسم من أخصامنا هو شعار مواجهة سلاح حزب الله، ومحاولة تحطيم هذه القدرة وإلغاء الحضور الفاعل والمؤثر على الساحة، انسجاما مع الشعارات الأميركية التي تعتبر أن حزب الله” أزمة في لبنان، وتجب مواجهة هذا الحزب بالأشكال المختلفة السياسية والثقافية والمالية والاجتماعية والانتخابية".

وأضاف الشيخ قاسم: "كنا نتمنى أن نعطى مع شركائنا في الوطن تجربة انتخابية رائدة تتنافس بالبرامج الانتخابية وبمن يقدم أكثر الى الناس وينصف هذا الوطن واستقلال المواطنين عن التبعية الأجنبية ومحاولة معالجة المشاكل التي يعيشها الناس، ولكن أرادوها معركة سياسية بمعزل عن أي عمل إنمائي أو خدماتي أو إداري أو اقتصادي أو اجتماعي. نحن من جهتنا ك”حزب الله” قررنا أن نخوض المعركة الانتخابية بعنوانين واضحين متلازمين يختلط بينهما السياسي بالإنمائي، أي لم ننجر إلى أطروحاتهم".

وتابع: "نحن طرحنا بأننا باقون "نحمي ونبني"، نحمي بالسياسة، بالمقاومة، بالعمل من أجل منع الأغيار ومنع الأجانب من أن يتحكموا في خياراتنا السياسية بهذا البلد. نحمي لمنع إسرائيل من أن تعتدي علينا وأن تستمر في احتلالها وأن تبقى مردوعة، ونهيئ لهذه الحماية كل الإمكانات اللازمة بشريا وعسكريا وثقافيا وسياسيا وتعبويا، لنبقى في الموقع المنتصر، إن شاء الله تعالى، وقد قدمنا نماذج الانتصار في السابق وسنقدمها في اللاحق بتوفيق من الله".

وأكد: "نبني، بأن نكون في خدمة الناس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسات الدولة، ونمثلهم لنحمل قضاياهم، ولنتابع ما أمكن عبر تركيبة الدولة لننهض بالمساهمة بخطة التعافي والإنقاذ، وبكل ما نستطيعه من خلال الدولة أولا والتكافل الاجتماعي الذي نقوم به ثانيا، ونحن نضع أمام أعيننا أن المعركة الانتخابية السياسية مع أميركا ومن معها هي معركة ستؤسس لمستقبل لبنان وإن شاء الله سنكون فائزين في هذه المعركة بثباتنا، بقوة تحالفاتنا، بالتفاف الناس حولنا، وبالإثبات، مرة أخرى، أن الشعب اللبناني لا يقبل بالهيمنة الأميركية ولا بالوصاية الأميركية ولا بمشروع جعل إسرائيل متحكمة في مسارات لبنان السياسية والعسكرية".

المصدر:يونيوز