النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۵مشاهدات
‍ پ

الشيخ قاسم: المعركة الانتخابية مع أمريكا ومن معها ستؤسس لمستقبل لبنان

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ، خلال زيارته تجمع العلماء المسلمين، في مناسبة قرب الانتخابات النيابية، أن المعركة الانتخابية السياسية مع أمريكا ومن معها ستؤسس لمستقبل لبنان.
رمز الخبر: ۶۵۲۴۳
تأريخ النشر: 30 March 2022

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المعركة الانتخابية السياسية مع أمريكا ومن معها ستؤسس لمستقبل لبنان.

وخلال لقاءٍ مع تجمع العلماءِ المسلمين، قال الشيخ قاسم إن حزب الله قرر خوض المعركة الانتخابية بعنوانين واضحين متلازمين يختلط بينهما السياسي بالإنمائي على عكس بعض الشركاء في الوطن الذين ذهبوا لجعل حزب الله عنوان معركتهم الانتخابية لتحقيق هدفٍ أمريكي.

وأفاد بيان للتجمع ان الشيخ قاسم قال إنه "منذ بدأت الحملات الانتخابية والشعار الذي رفعه قسم من أخصامنا هو شعار مواجهة سلاح حزب الله، ومحاولة تحطيم هذه القدرة وإلغاء الحضور الفاعل والمؤثر على الساحة، انسجاما مع الشعارات الأميركية التي تعتبر أن حزب الله” أزمة في لبنان، وتجب مواجهة هذا الحزب بالأشكال المختلفة السياسية والثقافية والمالية والاجتماعية والانتخابية".

وأضاف الشيخ قاسم: "كنا نتمنى أن نعطى مع شركائنا في الوطن تجربة انتخابية رائدة تتنافس بالبرامج الانتخابية وبمن يقدم أكثر الى الناس وينصف هذا الوطن واستقلال المواطنين عن التبعية الأجنبية ومحاولة معالجة المشاكل التي يعيشها الناس، ولكن أرادوها معركة سياسية بمعزل عن أي عمل إنمائي أو خدماتي أو إداري أو اقتصادي أو اجتماعي. نحن من جهتنا ك”حزب الله” قررنا أن نخوض المعركة الانتخابية بعنوانين واضحين متلازمين يختلط بينهما السياسي بالإنمائي، أي لم ننجر إلى أطروحاتهم".

وتابع: "نحن طرحنا بأننا باقون "نحمي ونبني"، نحمي بالسياسة، بالمقاومة، بالعمل من أجل منع الأغيار ومنع الأجانب من أن يتحكموا في خياراتنا السياسية بهذا البلد. نحمي لمنع إسرائيل من أن تعتدي علينا وأن تستمر في احتلالها وأن تبقى مردوعة، ونهيئ لهذه الحماية كل الإمكانات اللازمة بشريا وعسكريا وثقافيا وسياسيا وتعبويا، لنبقى في الموقع المنتصر، إن شاء الله تعالى، وقد قدمنا نماذج الانتصار في السابق وسنقدمها في اللاحق بتوفيق من الله".

وأكد: "نبني، بأن نكون في خدمة الناس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسات الدولة، ونمثلهم لنحمل قضاياهم، ولنتابع ما أمكن عبر تركيبة الدولة لننهض بالمساهمة بخطة التعافي والإنقاذ، وبكل ما نستطيعه من خلال الدولة أولا والتكافل الاجتماعي الذي نقوم به ثانيا، ونحن نضع أمام أعيننا أن المعركة الانتخابية السياسية مع أميركا ومن معها هي معركة ستؤسس لمستقبل لبنان وإن شاء الله سنكون فائزين في هذه المعركة بثباتنا، بقوة تحالفاتنا، بالتفاف الناس حولنا، وبالإثبات، مرة أخرى، أن الشعب اللبناني لا يقبل بالهيمنة الأميركية ولا بالوصاية الأميركية ولا بمشروع جعل إسرائيل متحكمة في مسارات لبنان السياسية والعسكرية".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الأجواء البناءة لمفاوضات اسطنبول انعكست على تصريحات المسؤولين الروس والاوكران
وسط مقاطعة حكومة الإنقاذ.. المشاورات اليمنية - اليمنية تنطلق اعمالها في الرياض
الاطار التنسيقي ينجح بافشال مخطط التحالف الثلاثي لاقصاء الاغلبية النيابية
الرئيس التونسي يعلن حل مجلس النواب المجمدة أعماله
الرئيس عون يبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي المفاوضات مع الحكومة حول خطة التعافي المالي
فلسطينيو مخيم برج البراجنة يحيون الذكرى الـ 36 ليوم الأرض بمشاركة حاشدة
سعيّد يبحث ومفوّض الاتحاد الأوروبي علاقة الشراكة الاستراتيجية وسبل تطويرها
وزير المالية يبحث مع وفد مصري سبل تطوير التعاون الإقتصادي بين البلدين
زيلينسكي: الأسلحة التي نحصل عليها من النرويج ستستخدم في الدفاع عن حرية كييف وأوسلو
الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية شمال قضاء القائم لإحكام السيطرة على الحدود مع سوريا
"شيوخ الكار".. شقيقتان سوريتان تضيفان لمسة عصرية إلى العباءات التقليدية
تسعة آلاف شهيد وجريح ضحايا جرائم قوى التحالف خلال سنوات العدوان في محافظة تعز
وزارة الدفاع: الانتهاء من جميع المهام الرئيسية للقوات المسلحة في اتجاهات كييف وتشرنيغوف
أبو فاعور يلتقي جعجع: تقدّم نحو الإنجاز الكامل على مستوى جبل لبنان
الحشد يواصل عملية "الإرادة الصلبة" في نينوى وتطهير مناطق في غرب المحافظة
حزب الله: أثبتت عملية تل ابيب الشجاعة أن لا مكان آمن لمستوطني الاحتلال وجنوده في أي بقعة من تراب فلسطين
بدأنا بفتح خيارات أكثر إيلاماً للتحالف ومشاورات الرياض هدفها لملمة صفوفهم
العتبة العباسية المقدسة تحتضن اعمال ملتقى لتوثيق جرائم التطرف
 5 قتلى صهاينة في عملية إطلاق نار قرب تل أبيب ليرتفع عدد القتلى خلال اسبوع إلى 11
عرض عسكري في العاصمة صنعاء تدشيناً للعام الثامن من الصمود
انفراج في الوضع الوبائي والموجة الأخيرة من كورونا مرت بسلام
وزارة الدفاع تعلن تدمير مستودعات كبيرة للوقود في غرب أوكرانيا استخدمت للأغراض العسكرية
انطلاق فعاليات معرضي "سيريا بلاست" و"كيم اكسبو 2022” على أرض مدينة المعارض بدمشق
8 قتلى وإخلاء عشرات آلاف المنازل جراء الفيضانات
حماس عن عملية تل أبيب: الرد على جرائم الاحتلال حق مشروع
بوتين يؤكد لماكرون على ضرورة إلقاء القوميين للسلاح من أجل حل الوضع الإنساني في ماريوبول
غوتيريش يشدد على أهمية تجنب وقوع حادثة في المنشآت النووية بأوكرانيا
تفاصيل جديدة لعملية تل أبيب والاحتلال يعزز قواته في كافة الأراضي المحتلة
التحالف السعودي يعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن
الحلبوسي يؤكد أهمية التمسك بالطرق الدبلوماسية لحل التوترات بين البلدان