انطلاق فعاليات معرضي "سيريا بلاست" و"كيم اكسبو 2022” على أرض مدينة المعارض بدمشق

انطلقت في مدينة المعارض بالعاصمة دمشق، فعاليات معرضي سوريا الدولي للصناعات البلاستيكية “سيريا بلاست” والسوري الدولي الثاني للصناعات الكيميائية “كيم اكسبو 2022”، بمشاركة نحو 100 شركة سورية وأجنبية ورجال أعمال من سوريا وخارجها.

ويضم المعرضان كل ما يتعلق بصناعة البلاستيك والصناعات الكيميائية من الآلات المستخدمة والمواد الخام والآلات الصناعية المساعدة وأجهزة وخطوط الإنتاج وجميع الابتكارات في مجال التكنولوجيا.

وقال وزير الصناعة السوري، زياد صبحي في افتتاح المعرض، إنه وبالرغم من الحرب الظالمة التي شنت على سوريا والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب، ظلت الصناعة الوطنية تتطور وتقدم منتجات جديدة ما يدل على حيوية وقدرة الصناعي السوري على الاستمرار بالعمل لعودة سوريا لموقعها الطبيعي في القاعدة الاقتصادية.

من جانبه، أشار رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية عبد الرزاق الزهيري إلى أن العراق يشارك في العديد من المعارض في سوريا بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين مؤكداً أن البضاعة السورية متميزة وذات سمعة طيبة لدى الشعب العراقي وتلقى رواجاً كبيراً بالأسواق وهو يزور سوريا برفقة ممثلي غرفة التجارة ومجموعة من التجار.

بدوره، أعرب مدير المجموعة المنظمة للمعرضين خلف مشهداني عن أمله في أن يتمخض عن المعرضين اتفاقات وتفاهمات تسهم في تطوير القدرات الإنتاجية والتسويقية للقطاع الكيميائي والصناعة البلاستيكية وتوقيع عقود التصدير مبيناً أن المعرضين شهدامشاركات عربية ودولية رغم الصعوبات الاقتصادية.

يشار أن المعرض الذي رعته وزارة الصناعة ونظمته مجموعة المشهداني سيستمر حتى الأول من نيسان/ابريل المقبل.

المصدر:يونيوز