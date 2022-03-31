النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۴مشاهدات
‍ پ

انطلاق فعاليات معرضي "سيريا بلاست" و"كيم اكسبو 2022” على أرض مدينة المعارض بدمشق

انطلقت في مدينة المعارض بالعاصمة دمشق، فعاليات معرضي سوريا الدولي للصناعات البلاستيكية “سيريا بلاست” والسوري الدولي الثاني للصناعات الكيميائية “كيم اكسبو 2022”، بمشاركة نحو 100 شركة سورية وأجنبية ورجال أعمال من سوريا وخارجها.
رمز الخبر: ۶۵۲۳۶
تأريخ النشر: 30 March 2022

ويضم المعرضان كل ما يتعلق بصناعة البلاستيك والصناعات الكيميائية من الآلات المستخدمة والمواد الخام والآلات الصناعية المساعدة وأجهزة وخطوط الإنتاج وجميع الابتكارات في مجال التكنولوجيا.

وقال وزير الصناعة السوري، زياد صبحي في افتتاح المعرض، إنه وبالرغم من الحرب الظالمة التي شنت على سوريا والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب، ظلت الصناعة الوطنية تتطور وتقدم منتجات جديدة ما يدل على حيوية وقدرة الصناعي السوري على الاستمرار بالعمل لعودة سوريا لموقعها الطبيعي في القاعدة الاقتصادية.

من جانبه، أشار رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية عبد الرزاق الزهيري إلى أن العراق يشارك في العديد من المعارض في سوريا بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين مؤكداً أن البضاعة السورية متميزة وذات سمعة طيبة لدى الشعب العراقي وتلقى رواجاً كبيراً بالأسواق وهو يزور سوريا برفقة ممثلي غرفة التجارة ومجموعة من التجار.

بدوره، أعرب مدير المجموعة المنظمة للمعرضين خلف مشهداني عن أمله في أن يتمخض عن المعرضين اتفاقات وتفاهمات تسهم في تطوير القدرات الإنتاجية والتسويقية للقطاع الكيميائي والصناعة البلاستيكية وتوقيع عقود التصدير مبيناً أن المعرضين شهدامشاركات عربية ودولية رغم الصعوبات الاقتصادية.

يشار أن المعرض الذي رعته وزارة الصناعة ونظمته مجموعة المشهداني سيستمر حتى الأول من نيسان/ابريل المقبل.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الأجواء البناءة لمفاوضات اسطنبول انعكست على تصريحات المسؤولين الروس والاوكران
وسط مقاطعة حكومة الإنقاذ.. المشاورات اليمنية - اليمنية تنطلق اعمالها في الرياض
الاطار التنسيقي ينجح بافشال مخطط التحالف الثلاثي لاقصاء الاغلبية النيابية
الرئيس التونسي يعلن حل مجلس النواب المجمدة أعماله
الرئيس عون يبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي المفاوضات مع الحكومة حول خطة التعافي المالي
فلسطينيو مخيم برج البراجنة يحيون الذكرى الـ 36 ليوم الأرض بمشاركة حاشدة
سعيّد يبحث ومفوّض الاتحاد الأوروبي علاقة الشراكة الاستراتيجية وسبل تطويرها
وزير المالية يبحث مع وفد مصري سبل تطوير التعاون الإقتصادي بين البلدين
زيلينسكي: الأسلحة التي نحصل عليها من النرويج ستستخدم في الدفاع عن حرية كييف وأوسلو
الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية شمال قضاء القائم لإحكام السيطرة على الحدود مع سوريا
"شيوخ الكار".. شقيقتان سوريتان تضيفان لمسة عصرية إلى العباءات التقليدية
تسعة آلاف شهيد وجريح ضحايا جرائم قوى التحالف خلال سنوات العدوان في محافظة تعز
وزارة الدفاع: الانتهاء من جميع المهام الرئيسية للقوات المسلحة في اتجاهات كييف وتشرنيغوف
أبو فاعور يلتقي جعجع: تقدّم نحو الإنجاز الكامل على مستوى جبل لبنان
الحشد يواصل عملية "الإرادة الصلبة" في نينوى وتطهير مناطق في غرب المحافظة
حزب الله: أثبتت عملية تل ابيب الشجاعة أن لا مكان آمن لمستوطني الاحتلال وجنوده في أي بقعة من تراب فلسطين
بدأنا بفتح خيارات أكثر إيلاماً للتحالف ومشاورات الرياض هدفها لملمة صفوفهم
العتبة العباسية المقدسة تحتضن اعمال ملتقى لتوثيق جرائم التطرف
 5 قتلى صهاينة في عملية إطلاق نار قرب تل أبيب ليرتفع عدد القتلى خلال اسبوع إلى 11
عرض عسكري في العاصمة صنعاء تدشيناً للعام الثامن من الصمود
انفراج في الوضع الوبائي والموجة الأخيرة من كورونا مرت بسلام
وزارة الدفاع تعلن تدمير مستودعات كبيرة للوقود في غرب أوكرانيا استخدمت للأغراض العسكرية
انطلاق فعاليات معرضي "سيريا بلاست" و"كيم اكسبو 2022” على أرض مدينة المعارض بدمشق
8 قتلى وإخلاء عشرات آلاف المنازل جراء الفيضانات
حماس عن عملية تل أبيب: الرد على جرائم الاحتلال حق مشروع
بوتين يؤكد لماكرون على ضرورة إلقاء القوميين للسلاح من أجل حل الوضع الإنساني في ماريوبول
غوتيريش يشدد على أهمية تجنب وقوع حادثة في المنشآت النووية بأوكرانيا
تفاصيل جديدة لعملية تل أبيب والاحتلال يعزز قواته في كافة الأراضي المحتلة
التحالف السعودي يعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن
الحلبوسي يؤكد أهمية التمسك بالطرق الدبلوماسية لحل التوترات بين البلدان