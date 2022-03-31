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زيلينسكي:

إشارات إيجابية من محادثات السلام الأوكرانية الروسية التي عقدت في اسطنبول

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن المؤشرات الواردة من محادثات السلام مع روسيا يمكن وصفها بأنها إيجابية، لكنه أضاف أنها لم توقف انفجارات القذائف الروسية.
رمز الخبر: ۶۵۲۳۵
تأريخ النشر: 30 March 2022

قال الرئيس الاوكران فولوديمير زيلينسكي، إنه يرى إشارات "إيجابية" من محادثات السلام الأوكرانية الروسية التي عقدت في اسطنبول، لكنه أكد أن القوات الاوكرانية لن تخفض دفاعاتها.

وفي كلمة له مساء امس الثلاثاء، حذّر زيلينسكي حيال تعهد روسيا بتقليص عملياتها العسكرية بشكل كبير في بعض المناطق وقال إن جهود أوكرانيا الدفاعية لن تتقلص.

واضاف انه "يمكننا القول إن الإشارات التي نتلقاها من المحادثات إيجابية لكنها لا توقف انفجارات القذائف الروسية"، مضيفا أن أوكرانيا لا يمكنها أن تثق إلا في نتائج ملموسة من المحادثات.

واكد زيلينسكي أنه لا يمكن الحديث عن رفع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب "غزوها بلاده".

وأوضح أنّ "مسألة العقوبات لا يمكن حتى إثارتها حتى تنتهي هذه الحرب، وحتى نستعيد ما هو لنا".

وكان نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اعلن امس الثلاثاء، أن بلاده قررت تقليص العمليات العسكرية بالقرب من العاصمة كييف، ومدينة تشيرنيهيف، من أجل "زيادة الثقة المتبادلة" بالمفاوضات.

المصدر:يونيوز

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