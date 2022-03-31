حزب الله: أثبتت عملية تل ابيب الشجاعة أن لا مكان آمن لمستوطني الاحتلال وجنوده في أي بقعة من تراب فلسطين

وفي بيان صادر عنه، تعقيبًا على عملية تل أبيب التي قتل فيها ٥ مستوطنين على الاقل اضاف حزب الله: "لقد أثبتت العملية الشجاعة اليوم أن لا مكان آمن لمستوطني الاحتلال وجنوده في أي بقعة من تراب فلسطين الطاهر".

وتابع البيان أنَّ "تصاعد عمليات المقاومة وتلاحقها ونجاح المقاومين في تطوير أساليب المواجهة وتنفيذ ثلاث عمليات نوعية خلال بضعة أيام يؤكد أنَّ شعبنا الفلسطيني مصمِّم على الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه وأن كل اللقاءات الخيانية والقمم التطبيعية لا يمكن أن تعطي الأمان للعدو ولن تغيّر من قرار الشعب الفلسطيني ومن ورائه كلّ الأحرار في العالم مواصلة الجهاد والمقاومة حتى زوال هذا الكيان العنصري".

المصدر:يونيوز