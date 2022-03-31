خطة استباقية لشركة الغاز لتموين المواطنين خلال شهر رمضان

أكدت الشركة اليمنية للغاز، تنفيذ برنامج إسعافي لتموين المواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات بالغاز المنزلي المستورد في ظل القطاع المفروض على مقطورات الغاز من قبل مسلحي التحالف.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة علي معصار أنه نتيجة استمرار التقطّع على مقطورات الغاز المنزلي من قبل مسلحي التحالف في مناطق خط الحصون، اضطرت الشركة إلى اتباع آلية مناسبة لتوزيع الغاز.

وبيّن أنَّ الآلية تتضمن تغطية احتياجات المواطنين من الغاز المستورد الذي يتمّ توزيعه للسيارات والمصانع والقطاع التجاري وهو أغلى كلفة نظرا لاحتجاز التحالف السعودي لسفن الغاز المستورد وفرض غرامات جرّاء هذا الاحتجاز التعسفيّ.

وطمأن المواطنين أنّه لا يوجد أي ارتفاع في أسعار الغاز المنزلي المحلي، مؤكّدا حرص الشركة على توفير هذه المادة للمواطنين بالأسعار المناسبة تخفيفاً لمعاناتِهم نتيجة استمرار الحرب والحصار.

المصدر: قناة المسيرة