انفراج في الوضع الوبائي والموجة الأخيرة من كورونا مرت بسلام

أعلن وزير الصحة التونسي علي مرابط أن الوضع الوبائي في البلاد انفرج، وأن الموجة الاخيرة من فيروس كورونا مرت بسلام، لكن الوزارة لا تزال متأهبة خاصة على مستوى المطارات لرصد وجود متطور جديد.

وكشف عن عدد التونسين الذي استكملوا تلقيحهم ضد فيروس كورونا وبلغ العدد كثر من 6 مليون و300 الف شخص، في حين قدر عدد الذين استكملوا الجرعة الثالثة بـ 01 مليون 200 الف فقط، داعيا اياهم الى استكمال التلقيح لتعزيز مناعتهم خاصة الكبار في السن والذين يعانون من امراض مزمة، وذلك في حال وجود موجة اخرى من الجائحة.

وفي السياق ذاته، اعتبر مرابط ان تونس ضربت موعدا مع التاريخ حينما اعلنت منظمة الصحة العالمية ان تونس من بين ست دول أفريقية، ستتحصل على تكنولوجيا متطورة، لفتح مراكز لإنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وقال "هذه لبنة اخرى لتعزيز مكانة تونس في مسار البحث العلمي".

المصدر:يونيوز