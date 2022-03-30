العتبة العباسية المقدسة تحتضن اعمال ملتقى لتوثيق جرائم التطرف

تحتضن العتبة العباسية المقدسة، فعّالياتُ المُلتقى التخصّصي الأوّل بعنوان (توثيق جرائم التطرّف في العراق: مناهجه، آليّاته، تحديّاته).

تتواصل اعمال فعّالياتُ المُلتقى التخصّصي الأوّل بعنوان (توثيق جرائم التطرّف في العراق: مناهجه، آليّاته، تحديّاته)، الذي تحتضنه العتبة العباسية المقدسة.

ويقيم هذا الملتقى، الذي انطلقَتْ أمس الاثنين اعماله، المركزُ العراقيّ لتوثيق جرائم التطرّف التابع لقسم الشؤون الفكريّة والثقافيّة، بالتعاون مع مركز الملّا الكبير للبحوث/ جامعة كويه.

وعُقِد المُلتقى في قاعة الإمام الحسن (عليه السلام) في العتبة العبّاسية المقدّسة بحضور عددٍ من أعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها، إضافةً إلى شخصيّاتٍ دينيّة وأكاديميّة من مختلف الطوائف.

ودعا عضو مجلس إدارة الأمانة العامّة للعتبة العبّاسية المقدّسة ليث الموسوي إلى تكثيف الجهود تجاه توثيق كلّ شاردةٍ وواردةٍ عن جرائم طالت بأفعالها أرواح العراقيّين، وأوغلت بدمائهم الطاهرة.

وألقى كلمةُ اللجنة التحضيريّة للمُلتقى هُشيار زكي حسن، لتُفتَتح بعدها أعمالُ الجلسات البحثيّة، وكانت الجلسة الأولى برئاسة قيس ناصر راهي من المركز العراقيّ لتوثيق جرائم التطرّف.

المصدر:يونيوز