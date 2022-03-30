اجتماع تعليمي مغربي بريطاني يبحث تعزيز الروابط الثقافية

نظمت وزارة التعليم العالي المغربية والسفارة البريطانية بالرباط والمجلس الثقافي البريطاني بالمغرب، الاجتماع الرابع للجنة المشتركة المغربية-البريطانية في مجال التعليم العالي.

نظمت وزارة التعليم العالي المغربية والسفارة البريطانية بالرباط والمجلس الثقافي البريطاني بالمغرب، حضرويا وعبر تقنية الفيديو، الاجتماع الرابع للجنة المشتركة المغربية-البريطانية في مجال التعليم العالي.

ويأتي هذا الإجتماع، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد الروابط المتينة التي تجمع بين المغرب والمملكة المتحدة.

وتمحور هذا اللقاء حول ثلاثة مواضيع رئيسية تهم تعزيز الشراكات في مجال البحث العلمي وضمان الجودة وتدويل التعليم العالي وكذا الأولويات المشتركة ومستجدات بلورة الإستراتيجيات التي تعرفها منظومتا البلدين.

وشكل هذا الإجتماع مناسبة للاحتفاء والتنويه بالتعاون المثمر بين البلدين الذي أسفر السنة الماضية، عن مبادرات عديدة في مجال البحث وتعزيز ضمان الجودة داخل الجامعات المغربية.

المصدر:يونيوز