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رئيس الوزراء: موسكو بصدد فرض حزمة جديدة من العقوبات المضادة

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين تحضير بلاده لحزمة جديدة من العقوبات المضادة، ردا على العقوبلات الغربية تجاهها عقب العملية العسكرية في اوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۵۲۱۴
تأريخ النشر: 30 March 2022

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن "هناك حزمة جديدة من العقوبات المضادة قيد الإعداد من قبل الحكومة".

وخلال لقاء جمعه مع نواب مجلس الدوما عن الحزب الشيوعي عشية تقديم الحكومة تقريرا عن عملها أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، قال ميشوستين: "كما تعلمون هناك حزمة جديدة من العقوبات المضادة قيد الإعداد. نعول على أن تشارك كتلتكم في مناقشتها بصورة بناءة ومفصلة كما في السابق".

وأشار رئيس الحكومة إلى "زيادة إنتاج السلع التي توقف توريدها إلى البلاد بسبب العقوبات جاءت من بين المهمات الأكثر إلحاحا".

واضاف ميشوستين أن "الحكومة خصصت مبلغا قدره 40 مليار روبل (حوالي 427 مليون دولار) لبرنامج إقراض المصانع بشروط ميسرة". وذكر أن "البلاد تحتاج إلى وقت للتكيف مع قفزة الأسعار الناجمة عن المشاكل اللوجستية التي تسببت فيها العقوبات".

وكانت الدول الغربية أعلنت عن فرض عقوبات واسعة النطاق ضد موسكو بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

واستهدفت العقوبات الغربية في المقام الأول القطاع المصرفي الروسي وتوريدات المنتجات المتقدمة تكنولوجيا، إضافة إلى إعلان عدد من الشركات الغربية عن تعليق عملها في روسيا.

المصدر:يونيوز

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