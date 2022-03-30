 5 قتلى صهاينة في عملية إطلاق نار قرب تل أبيب ليرتفع عدد القتلى خلال اسبوع إلى 11

قُتل 5 صهاينة وأصيب 6 آخرون اثر عملية إطلاق نار وقعت في أكثر من منطقة قرب تل أبيب. وقالت وسائل إعلام العدو إن العملية نفذها شخص قام بإطلاق النار على 3 مراحل في أكثر من منطقة.

قُتل 5 صهاينة وأصيب 6 آخرون اثر عملية إطلاق نار وقعت في أكثر من منطقة قرب تل أبيب. وقالت وسائل إعلام الاحتلال إن العملية نفذها شخص قام بإطلاق النار على 3 مراحل في أكثر من منطقة.

وبحسب راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي "قُتل 5 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في بني براك ورمات چان شرقي تل أبيب ونقل جريح بحالة حرجة".

ووصفت القناة "13" الإسرائيلية هذا الأسبوع بالدموي، بعد مقتل 11 صهيونياً في 3 عمليات ضربت العمق الإسرائيلي، زوصفت بأنها الأقسى والأعنف التي يشهدها الكيان منذ سنوات.

وأظهرت مقاطع فيديو منفذ العملية وهو يحمل سلاحا آليا ويطلق النار على المغتصبين الصهاينة من مسافة صفر.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن منفذ عملية إطلاق النار في منطقتي بني براك ورمات جان فلسطيني من قرية يعبد قرب جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت شرطة الاحتلال أن "العملية نفذها مسلح على متن دراجة نارية ويحمل بندقية رشاشة من طراز م-16 وعدد كبير من مخازن الذخيرة"، وأشارت صحيفة معاريف إلى أن جنود الاحتلال انتشروا بشكل مكثف في بني براك بحثاً عن منفذ عملية إطلاق النار.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يعقد مشاورات أمنية بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لمناقشة العملية.

وقال نتنياهو "مساء مؤلم وصعب، نحن في ذروة موجة عمليات خطيرة، أدعو قوات الأمن لمواجهتها بجميع الوسائل المتاحة".

الفصائل تبارك العملية

وباركت لجان المقاومة العملية البطولية في"حي بني براك في مدينة تل أبيب" والتي تشكل فشل وخيبة جديدة للمنظومة الأمنية للعدو الصهيوني، وقالت في بيان إن العملية تثبت ان أبناء الشعب الفلسطيني المقاوم يمتلكون روح المقاومة والتضحية والعطاء العظيمة للرد على العدوان الصهيوني المتواصل على كافة مكونات وفئات الشعب.

وأضاف اللجان في أن "العملية البطولية في"حي بني براك" في مدينة تل ابيب تبرهن أن ثورة شعبنا الفلسطيني ستتواصل وستزداد اشتعالا وكل محاولات اجهاضها عبر الاعتقالات والتشويه ستفشل أمام إرادة المقاومة لدى أبناء شعبنا الثائر".

وختمت "نتوجه بتحية فخر وإعتزاز لثوار شعبنا وأبطاله الذين نفذوا العملية البطولية في مدينة تل أبيب ويردون الصاع صاعين وندعو شبابنا الثائر في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى المزيد من العمليات والضربات الموجعة للعدو الصهيوني ومستوطنيه المجرمين للجمه وردعه على تغوله وجرائمه بحق شعبنا وارضنا ومقدساتنا".

المصدر:يونيوز