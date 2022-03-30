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السيسي ووزير الاقتصاد الفرنسي يبحثان تعظيم الاستثمارات الفرنسية بتنفيذ المشروعات القومية بمصر

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس الاثنين وزير الاقتصاد الفرنسي وبرونو لومير، وبحثا تعظيم الاستثمارات الفرنسية في تنفيذ المشروعات القومية في مصر.
رمز الخبر: ۶۵۲۰۹
تأريخ النشر: 29 March 2022

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، تعظيم الاستثمارات الفرنسية في تنفيذ المشروعات القومية في مصر.

وقد استقبل الرئيس السيسي امس الاثنين، لومير، بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وزير المالية محمد معيط، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

وبحث الجانبان "سبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا على المستويين التجاري والاقتصادي، إلى جانب النظر في آفاق تعظيم الاستثمارات الفرنسية في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة في مصر، خاصةً في قطاعات النقل، وتصنيع السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي والاتصالات والخدمات الرقمية، وتدوير المخلفات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر".

المصدر:يونيوز

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