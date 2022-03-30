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العميد سريع: تمكن الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة تجسسية في أجواء مديرية الوادي

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تمكن الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة تجسسية من نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع.
رمز الخبر: ۶۵۲۰۶
تأريخ النشر: 29 March 2022

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تمكن الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة تجسسية من نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع، بسلاح مناسب.

وقال سريع في تغريدة عبر تويتر: "بفضل الله تعالي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع، بسلاح مناسب وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية عصر اليوم في أجواء مديرية الوادي بمحافظة مأرب".

وكان قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي قد أكّد أمس الإثنين، في كلمة عبر الفيديو خلال لقاء موسع حضره العلماء وقيادات الدولة استقبالا لشهر رمضان المبارك، عدم القبول باستمرار الحصار المفروض على اليمن، قائلًا "لن نألو جهدا في التصدي للعدوان والحصار بكل ما في وسعنا، ولن نقبل أبدا باستمرار الحصار".

وتابع السيد الحوثي قائلا، "ليس أمامهم مجال ليسلموا من الضربات والخروج من الورطة إلا بالتوقف عن العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال".

المصدر:يونيوز

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