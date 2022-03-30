النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۴مشاهدات
‍ پ

ناظم: مجلس الوزراء صوّت على نقل ملكية المستشفيات إلى وزارة الصحة

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم، أن المجلس صوّت على نقل ملكية المستشفيات إلى وزارة الصحة. واضاف ان الجلسة شهدت ايضا استضافة رئيس هيئة الاستثمار سهى النجار لمناقشة التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية.
رمز الخبر: ۶۵۲۰۵
تأريخ النشر: 29 March 2022

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن المجلس صوّت على نقل ملكية المستشفيات إلى وزارة الصحة.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي لمجلس الوزراء، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد خلال افتتاح الجلسة على أن الحكومة تعمل حتى اللحظة الاخيرة كما كررنا سابقا"، مبينا أنه "مازالت هنالك تحديات ويجب أن تمارس الحكومة عملها بانتظام ومثابرة وجد وهذا ما نفعله".

وأضاف، أنه "تمت استضافة وكيل وزير الصحة هاني العقابي وقدم بين يدي المجلس الموقف الوبائي لهذه الايام"، مبينا أن "الجائحة انخفضت في العراق تحديدا وما زالت الاصابات متدنية جدا وبالتي هنالك تطمينات على الموقف الوبائي".

وأشار إلى أن "العقابي تحدث عن حاجة وزارة الصحة خاصة للمستشفيات المشيدة على العقارات التي ليست تابعة الى وزارة الصحة بل لوزارة اخرى كالمالية والاعمار والاسكان "، لافتا الى أن "مجلس الوزراء صوت اليوم على دعم وزارة الصحة لنقل ملكية هذه العقارات اليها كون الاملاك المشيدة تابعة لوزراة الصحة".

وتابع أن "الجلسة شهدت ايضا استضافة لرئيس هيئة الاستثمار سهى النجار لمناقشة التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية"، موضحا وجود صعوبة للاستثمار في العراق"، مبينا أن "الحكومة الحالية دائما تحاول أن تضع معالجات لهذا الملف".

ولفت إلى أن "النجار كان لها حديث مستفيض بين الوزراء أفضى الى تعديل قرارات من شأنها أن تحسن البيئة الاستثمارية خاصة فيما يتعلق بالقرار 245 لسنة 2019 الذي رسم ملامح البيئة الاستثمارية في العراق"، مشيرا الى أنه "تمت مراجعة جملة الفقرات ضمن القرار وسيستمر الحديث في الجلسات الوزارية القادمة نحو مزيد من تحسين البيئة الاستثمارية فيما يتعلق بمنح الاجازات وتعديلها لجعل البلد بيئة استثمارية سهلة تجذب المستثمرين وتسهل اعمالهم".

وبين متحدث الحكومة أن "هنالك توجيها يتعلق بالخطة الزراعية الصيفية وهنالك تنيسق عمل فيما يتعلق بوزارتي الزراعة والموارد المائية".

وأكمل أن "العراق تعرض خلال 3 مواسم الى شح مائي شديد جوبه بمزيد من تخصيص المبالغ"، موضحا أن "الاولوية لدعم الخطة الزراعية الصيفية القادمة امر حاسم بالنسبة للوزارتين، وهنالك نقاش في هذا الملف لرسم ملامح الخطة الزراعية والاتفاق عليها ليس لوزارة واحدة منفردة بل بنقاش وتفاهم بين الموارد المائية والزراعة".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
انفراج في الوضع الوبائي والموجة الأخيرة من كورونا مرت بسلام
العتبة العباسية المقدسة تحتضن اعمال ملتقى لتوثيق جرائم التطرف
اجتماع تعليمي مغربي بريطاني يبحث تعزيز الروابط الثقافية
وزير الخارجية الأمريكي يطالب روسيا بوقف العملية العسكرية في اوكرانيا فوراً
عرض عسكري في العاصمة صنعاء تدشيناً للعام الثامن من الصمود
الحلبوسي يؤكد أهمية التمسك بالطرق الدبلوماسية لحل التوترات بين البلدان
رئاسة البرلمان تعقد اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية حول تسمية أعضاء اللجان
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثانية عشرة برئاسة الكاظمي
حركة الجهاد: عملية تل أبيب تأكيد للإصرار الفلسطيني على تدفيع الاحتلال ثمن عدوانه وارهابه
رئيس الوزراء: موسكو بصدد فرض حزمة جديدة من العقوبات المضادة
 5 قتلى صهاينة في عملية إطلاق نار قرب تل أبيب ليرتفع عدد القتلى خلال اسبوع إلى 11
بدأنا بفتح خيارات أكثر إيلاماً للتحالف ومشاورات الرياض هدفها لملمة صفوفهم
بوتين يؤكد لماكرون على ضرورة إلقاء القوميين للسلاح من أجل حل الوضع الإنساني في ماريوبول
وزير الطاقة السعودي: لسنا مسؤولين عن نقص الإمدادات البترولية في العالم
السيسي ووزير الاقتصاد الفرنسي يبحثان تعظيم الاستثمارات الفرنسية بتنفيذ المشروعات القومية بمصر
الدفاع الروسية تحصي خسائر الجانب الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
اردوغان قبيل انطلاق المفاوضات الروسية الاوكرانية: إطالة أمد الصراع لا يفيد أي طرف
الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على التونسيين وفقدان لبعض السلع من المحال التجارية
مالك نادي "تشيلسي" رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش يحضر في مفاوضات اسطنبول اليوم
مفاوضات روسية اوكرانية بوساطة تركية اليوم في اسطنبول
جولة جديدة من المفاوضات الروسية - الأوكرانية تستضيفها اسطنبول الثلاثاء
مانيلا وواشنطن تطلقان أكبر مناورات عسكرية مشتركة تعزيزا للعلاقات الدفاعية بينهما
منظمة ADHRB تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف ضد سجل البحرين المليء بجرائم التعذيب في السجون
سعيّد: محاولات قوى برلمانية عقد جلسة عامة افتراضية للبرلمان محاولات يائسة ولا قيمة قانونية لها
زيلينسكي يعلن تشكيل مجموعة من الخبراء الأوكرانيين والدوليين لتحليل العقوبات على روسيا
البرهان يطلع مبعوث فرنسا الخاص للقرن الأفريقي على تطورات الأحداث السياسية في البلاد
أعمال ترميم متواصلة في سوق الحبال المدرج على لائحة اليونيسكو بمدينة حلب القديمة
عرض عسكري في العاصمة صنعاء تدشيناً للعام الثامن من الصمود
السلطات الصحية تعلن تسجيل 347554 إصابة جديدة و237 وفاة بفيروس كورونا
البوسعيدي ونظيره الفرنسي يؤكدان أهمية الحوار والحلول السلمية للقضايا والأزمات