ميدينسكي: كييف قدمت مقترحا خطيا بأن تكون أوكرانيا دولة محايدة خالية من الأسلحة النووية

أكد كبير المفاوضين الروس إلى المفوضات مع الوفد الأوكرانيي فلاديمير ميدينسكي أن الأخير قدم مقترحات تؤكد سعي بلاده لأن تكون دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية.

وقال ميدينسكي في ختام الجولة الأولى من مفاوضات اسطنبول اليوم الثلاثاء: الجانب الاوكراني قدم اليوم مقترحات خطية تؤكد سعي اوكرانيا لأن تكون دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية، مع التخلي عن إنتاج ونشر جميع الأنواع من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الكيماوية والبكتريولوجية بالإضافة إلى حظر وجود القواعد العسكرية الأجنبية والقوات الأجنبية في أراضيها".

وأعلن رئيس الوفد الروسي، أن المفاوضات مع الجانب الأوكراني، في إسطنبول، كانت بناءة؛ مشيرا إلى أنه سيتم رفع تقرير بشأنها إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

واضاف ميدينسكي للصحفيين: "المفاوضات كانت بناءة. تلقينا مقترحات من الجانب الأوكراني لدراستها، وموقفهم تمت صياغته بصورة مفهومة لإدراجه في الاتفاق. سيتم النظر في هذه المقترحات في المستقبل القريب، وسيتم إبلاغ الرئيس بها، وسنقدم ردا مناسبا".

وأشار رئيس الوفد الروسي المفاوض، إلى أن روسيا اقترحت حلاً، يكون بموجبه لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ممكنًا بالتزامن مع توقيع وزيري خارجية البلدين معاهدة سلام بالحروف الأولى.

واستطرد "بعد محادثات اليوم البناءة، اتفقنا ونقترح حلاً يكون بموجبه اجتماع رئيسا الدولتين ممكنًا بالتزامن مع توقيع وزيري الخارجية اتفاق بالأحرف الأولى. علاوة على ذلك، في وقت التوقيع بالأحرف الأولى والنظر في تفاصيل الاتفاقية، من الممكن مناقشة التفاصيل السياسية المختلفة".

وأردف رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا "نتخذ أيضا خطوتين تجاه تهدئة الصراع"؛ مشيرا إلى أن ذلك يشمل الاتجاهين العسكري والسياسي.

وأكمل "كان الشكل المقترح على النحو التالي - أولا، تتم صياغة اتفاقية ثم الموافقة عليها من قبل المفاوضين، ثم يصادق عليها وزيرا الخارجية في الاجتماع، وبعد ذلك تتم مناقشة إمكانية اجتماع رئيسي البلدين للتوقيع على هذه الاتفاقية. هذه ليست مسألة سهلة خاصة وأن الاجتماع قد يكون متعدد الأطراف بمشاركة الدول الضامنة للسلام والأمن في أوكرانيا".

هذا واختتمت الجولة الأولى من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والتي عُقدت اليوم الثلاثاء، في إسطنبول، حيث استمرت لمدة تقرب ثلاث ساعات.

وعقدت 3 جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، على أراضي جمهورية بيلاروس؛ ومن ثم استأنفت عبر تقنية الفيديو. وتم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.

وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

المصدر:يونيوز