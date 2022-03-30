جاويش أوغلو يعلن توصل الوفدين الروسي والاوكراني في مفاوضاتهما إلى اتفاق حول مسائل عدّة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، توصل الوفدين الروسي والاوكراني في مفاوضاتهما بمدينة إسطنبول، إلى "اتفاق حول مسائل عدّة ".

جاويش أوغلو وفي تصريح صحفي أدلى به عقب انتهاء جلسة المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني التي عقدت في قصر دولما باهتشه الرئاسي في إسطنبول، أعرب عن بالغ امتنانه لرؤية زيادة التقارب بين الطرفين الروسي والأوكراني في كل مرحلة من مراحل المفاوضات.

وأضاف أن "مفاوضات إسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني، مؤشر على ثقة الأطراف بتركيا".

وتابع الوزير التركي قائلا: "اليوم تم تسجيل التقدم الأكثر أهمية منذ بدء المباحثات الروسية الأوكرانية".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحدد وزيرا خارجية البلدين روسيا وأوكرانيا، "مسار المسائل الأكثر صعوبة في اللقاءات القادمة".

المصدر:يونيوز