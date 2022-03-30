النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۸مشاهدات
‍ پ

لافروف مستقبلا ارسلان: الغرب يستخدم الابتزاز والتهديدات لإجبار الجميع على إدانة روسيا

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الغرب يحاول عن طريق الابتزاز والتهديدات والإنذارات، إجبار الدول في جميع المناطق، على إدانة روسيا.
رمز الخبر: ۶۵۲۰۲
تأريخ النشر: 29 March 2022

موقف لافروف جاء خلال لقاء مع رئيس الحزب الديمقراطي ال​لبنان​ي ​طلال أرسلان في العاصمة الروسية موسكو اليوم الثلاثاء، مع وفد ضم الوزير اللبناني السابق صالح الغريب وعدد من الشخصيات اللبنانية، بحضور المبعوث الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​، ومسؤولين في الخارجية.

ووفق بيان رسمي، فقد جرى عرضٌ للمستجدات السياسية والدولية والإقليمة والبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين اللبناني والروسي، في لقاء ودّي دام قرابة الساعة.

وأضاف لافروف في اللقاء: "عندما أدرك زملاؤنا الغربيون، أنه تم إحباط خططهم لتحويل أوكرانيا إلى نقطة انطلاق للعدوان على روسيا ومن أجل مهاجمة كل ما هو روسي، بدأوا باستخدام الابتزاز والتهديدات والإنذارات، لإجبار الدول في جميع المناطق، على إدانة روسيا".

وأشار الوزير الروسي إلى أن لبنان يمر بأوقات عصيبة، وقال: "للأسف، نفس الأطراف الدولية التي تحاول تقليديا استخدام المنطقة لمصالحها الأنانية، تسعى الآن للتأثير على الوضع بشكل أكثر نشاطا، وتضارب مراهنة على عواقب الوضع في أوكرانيا".

بدوره، قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني إن روسيا استطاعت كسر الأحادية وفرض توازنات جديدة في العالم.

وتابع أرسلان في تصريح بعد لقائه لافروف، إنه تم "عرض المستجدات السياسية والدولية والإقليمية والبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتباحثنا في الوضع الروسي الأوكراني، حيث أكد المجتمعون على أحقية التدخل الروسي في أوكرانيا بما يحفظ أمنها واستقرارها واستقرار شعبها".

وأفاد بأنه تم التطرق إلى أهمية زيادة الاستثمارات الروسية في لبنان والدور الاقتصادي الروسي الذي يمكن أن يساهم بتحرير القرار السياسي، بعد أن استطاعت روسيا الاتحادية كسر الأحادية وفرض توازنات جديدة في العالم.

وشكر أرسلان الجانب الروسي على حفاوة الاستقبال، مشددا على أهمية تطوير العلاقات اللبنانية الروسية.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
انفراج في الوضع الوبائي والموجة الأخيرة من كورونا مرت بسلام
العتبة العباسية المقدسة تحتضن اعمال ملتقى لتوثيق جرائم التطرف
اجتماع تعليمي مغربي بريطاني يبحث تعزيز الروابط الثقافية
وزير الخارجية الأمريكي يطالب روسيا بوقف العملية العسكرية في اوكرانيا فوراً
عرض عسكري في العاصمة صنعاء تدشيناً للعام الثامن من الصمود
الحلبوسي يؤكد أهمية التمسك بالطرق الدبلوماسية لحل التوترات بين البلدان
رئاسة البرلمان تعقد اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية حول تسمية أعضاء اللجان
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثانية عشرة برئاسة الكاظمي
حركة الجهاد: عملية تل أبيب تأكيد للإصرار الفلسطيني على تدفيع الاحتلال ثمن عدوانه وارهابه
رئيس الوزراء: موسكو بصدد فرض حزمة جديدة من العقوبات المضادة
 5 قتلى صهاينة في عملية إطلاق نار قرب تل أبيب ليرتفع عدد القتلى خلال اسبوع إلى 11
بدأنا بفتح خيارات أكثر إيلاماً للتحالف ومشاورات الرياض هدفها لملمة صفوفهم
بوتين يؤكد لماكرون على ضرورة إلقاء القوميين للسلاح من أجل حل الوضع الإنساني في ماريوبول
وزير الطاقة السعودي: لسنا مسؤولين عن نقص الإمدادات البترولية في العالم
السيسي ووزير الاقتصاد الفرنسي يبحثان تعظيم الاستثمارات الفرنسية بتنفيذ المشروعات القومية بمصر
الدفاع الروسية تحصي خسائر الجانب الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
اردوغان قبيل انطلاق المفاوضات الروسية الاوكرانية: إطالة أمد الصراع لا يفيد أي طرف
الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على التونسيين وفقدان لبعض السلع من المحال التجارية
مالك نادي "تشيلسي" رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش يحضر في مفاوضات اسطنبول اليوم
مفاوضات روسية اوكرانية بوساطة تركية اليوم في اسطنبول
جولة جديدة من المفاوضات الروسية - الأوكرانية تستضيفها اسطنبول الثلاثاء
مانيلا وواشنطن تطلقان أكبر مناورات عسكرية مشتركة تعزيزا للعلاقات الدفاعية بينهما
منظمة ADHRB تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف ضد سجل البحرين المليء بجرائم التعذيب في السجون
سعيّد: محاولات قوى برلمانية عقد جلسة عامة افتراضية للبرلمان محاولات يائسة ولا قيمة قانونية لها
زيلينسكي يعلن تشكيل مجموعة من الخبراء الأوكرانيين والدوليين لتحليل العقوبات على روسيا
البرهان يطلع مبعوث فرنسا الخاص للقرن الأفريقي على تطورات الأحداث السياسية في البلاد
أعمال ترميم متواصلة في سوق الحبال المدرج على لائحة اليونيسكو بمدينة حلب القديمة
عرض عسكري في العاصمة صنعاء تدشيناً للعام الثامن من الصمود
السلطات الصحية تعلن تسجيل 347554 إصابة جديدة و237 وفاة بفيروس كورونا
البوسعيدي ونظيره الفرنسي يؤكدان أهمية الحوار والحلول السلمية للقضايا والأزمات