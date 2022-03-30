السفير الصيني يزور الرئيس تبون ويؤكد اهتمام بلاده بتعزيز علاقات التعاون مع الجزائر

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، امس، سفير الصين لي ليانه، بمناسبة انتهاء مهامه بالجزائر، الذي عبر عن اهتمام بلاده بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الجزائر.

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، امس الاثنين بالجزائر العاصمة، سفير الصين لي ليانه، بمناسبة انتهاء مهامه بالجزائر، بحضور مدير ديوان الرئاسة الجزائرية عبد العزيز خلف.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، "استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم بمقر رئاسة الجمهورية سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر لي ليانه، الذي أدى له زيارة وداع إثر انتهاء مهامه بالجزائر".

وقال السفير الصيني: "لقد عبرت للرئيس تبون خلال هذه المقابلة عن شكري وامتناني للتسهيلات وحسن التعاون الذي لقيته من الجانب الجزائري خلال مزاولة مهمتي كسفير للصين بالجزائر".

كما عبر السفير الصيني في تصريح للصحافة عقب اللقاء، عن اهتمام بلاده بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الجزائر، مضيفا أنه نقل "أطيب وأخلص تحيات الرئيس الصيني الى الرئيس تبون".

وأشار في ذات السياق الى أنه واكب، خلال فترة عمله بالجزائر, العلاقات بين البلدين وهي تشهد "تطورا في مختلف المجالات".

وأشاد السفير الصيني بمستوى "التعاون المثمر" الذي يجمع البلدين في المجال الاقتصادي، موضحا أن بلاده تولي"اهتماما بالغا" لتطوير وتعزيز تعاونها مع الجزائر.

المصدر:يونيوز