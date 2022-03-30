الرئيس الأوزبكي يستقبل نظيره التركي بمراسم رسمية قبيل عقد جلسة مباحثات ثنائية

استقبل الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، اليوم الثلاثاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية في قصر "كوك سراي" بالعاصمة طشقند، قبيل عقد جلسة مباحثات ثنائية.

استقبل الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، اليوم الثلاثاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية في قصر "كوك سراي" بالعاصمة طشقند.

وبعد وصول أردوغان وميرزيوييف إلى منصة البروتوكول، عزف النشيدان الوطنيان التركي والأوزبكي.

وعقب تحية حرس الشرف، توجه الرئيسان لالتقاط صور أمام علمي بلديهما، ثم توجها لعقد اجتماع ثنائي.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته، عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الدفاع خلوصي أكار، والعدل بكير بوزداغ، والعمل والضمان الاجتماعي وداد بلغين، والصحة فخر الدين قوجة، والتجارة محمد موش، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون.

المصدر:يونيوز