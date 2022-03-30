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رئيس ديوان مجلس النواب يبحث مع مدراء الإدارات والمكاتب الصعوبات التي تواجه سير العمل

بحث رئيس ديوان مجلس النواب الليبي عبدالله المصري الفضيل في اجتماع عقده مع مدراء الإدارات والمكاتب بالديوان المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل بها.
رمز الخبر: ۶۵۱۹۷
تأريخ النشر: 29 March 2022

عقد رئيس ديوان مجلس النواب الليبي عبدالله المصري الفضيل اجتماعاً بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة طبرق، ضم مدراء الإدارات والمكاتب بالديوان.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن رئيس الديوان بحث سير العمل بالإدارات والمكاتب، كما تناول الإجتماع التزام كافة الإدارات والمكاتب بالخطط الموضوعة للربع الأول من العام الجاري، والمشاكل والصعوبات التي تواجه مختلف الإدارات والمكاتب.

كما اطلع رئيس الديوان على برامج التدريب والتأهيل لموظفي الديوان التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام 2022.م وكذلك الدورات المُستهدف تنفيذها خلال الربع الثاني من العام الجاري.

المصدر:يونيوز

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