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بغداد تحتضن يوم غد اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي

يستعدُ العراق لاحتضانِ يوم غد الاربعاء، اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي وترؤس اعمالها للمرة الاولى، المقرر انعقادها في العاصمة بغداد.
رمز الخبر: ۶۵۱۹۶
تأريخ النشر: 29 March 2022

تستضيف العاصمةُ العراقية بغداد يومي 30 و31 مارس 2022 اجتماعات الدورة العادية 96 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية 14 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب.

وتكتسب الاجتماعاتُ المقررة يوم غد الاربعاء، أهميةً عربيةً للقضايا المشتركةِ التي تعالجُها، كما ستناقش الأوضاع العربية، وخصوصاً القضية الفلسطينية.

وأكد رئيسُ شبكةِ الاعلامِ العراقي نبيل جاسم أنَ أحتضانَ أعمالِ اللجنةِ سيزيدُ من الزخمِ العربي صوبَ العراق.

ويشهد يوم الخميس المقبل اجتماعاً للمكتب التنفيذي للجامعة العربية بحضور عدد من الوزراء العرب في العاصمة بغداد.

وكان مجلس الجامعة العربية، قد صادق على اختيار نبيل جاسم لرئاسة اللجنة الدائمة للإعلام العربي ليكون أول عراقي يترأس هذه اللجنة منذ تأسيس الجامعة العربية في العام 1945.

المصدر:يونيوز

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